內地十．一長假再發生致多人死亡的意外，昨日甘肅岷縣一架泥頭車失控，衝進農貿市場，致六死17傷，其中五名傷者重傷。十．一長假計至昨日短短五日，已發生三宗大型意外，奪去至少37條性命。國務院以至地方應急部門雖然在這次事故前已召開會議，強調長假期間的安全問題，但仍然無阻意外發生。

根據岷縣公安事後通報，昨早大約5時45分，一名甘肅省定西市岷縣西江鎮的常姓村民駕駛一架泥頭車，沿着一條公路由東向西行駛，駛至岷縣茶埠鎮陽坡村路段時，車輛失控，衝進陽坡村的一個農貿市場，當場造成五人死亡，多人受傷，其中一名傷者送院搶救無效，宣告不治。至昨晚通報，事故一共造成六死17傷，其中五人重傷。

據知，事發時不少民眾在該市集趕早市，所以波及不少人。官方通報也指，在事故發生後，當地應急、公安等部門趕往現場救援處置，開車的司機已被公安部門拘捕，事故起因仍然在調查當中。

命各省委通報部署

事實上，今年內地十．一長假至昨日共五天，已經發生三宗大型事故，一共奪走了至少37人性命。在10月1日，山西太原台駘山景區內的一間冰燈雪雕館，因為線路問題發生火災，導致13人死亡、15人受傷。內媒就報道，負責該區的黨政領導曾於事發前三日前往巡查。國務院在事發後下發《關於山西太原台駘山滑世界農林生態遊樂園有限公司十一火災事故的通報》，要求各個省委親自通報部署，並組織學習、貫徹執行。

到了前日，在吉林扶餘市一條公路，一架小型貨車「追尾」撞到前方行駛的一架農用四輪拖拉機的尾部，再衝向對面線，與迎面而來的另一輛小型貨車相撞，造成18人死亡，一人受傷。昨日當地政府再通報確認，18名死者中，有16人坐在同一架小型貨車。

這一宗事故後，中國公安部長趙克志指派副部長劉釗帶領工作組趕赴扶餘市指導事故調查處理工作；應急管理部也召開的視像會議強調，確保中國國慶和中秋假期期間的安全穩定，是他們當前的重大政治任務，其中，假期交通流量大，道路運輸安全風險較高。但就算在中國政府三申五令下，導致多人死亡的意外還是再於昨日發生。

澎湃新聞網