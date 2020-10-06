共機擾台｜蔡英文：國土主權寸土不讓 以精實表現破有心人不實言論

中共軍機持續擾台，台軍高度警戒，但退將陳廷寵聲稱國軍戰力是零，擋不住共軍。總統蔡英文今日前往屏東視察空軍第六混合聯隊時表示，當國人面對中共的文攻武嚇，以及「有心人士」的操作，更要拿出精實的表現，展現「國土主權、寸土不讓；民主自由、堅守不退」的信念，讓不實的言論不攻自破。

蔡英文前往空軍視察屬於非公開行程，總統府發佈新聞稿指，上午與國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光及空軍司令熊厚基等人視察空軍第六混合聯隊，先後視察了空軍第十空運大隊警戒待命室、模訓中心、反潛作戰大隊警戒室，其間體驗了「模擬機訓練儀」操作，並頒發加菜金，慰勉六聯隊官兵執行任務的辛勞。之後與重要幹部與官兵代表會餐。

蔡英文致辭時表示，聯隊的弟兄姊妹可說是身負重任，除了要不分晝夜負起空中預警、潛艦偵查，也要協助傷患後送，外離島民眾返台運輸等任務。

蔡又指，最近在國防部專題拍攝中，不論是從E-2K空中預警機的急速下降、P-3C反潛機模擬投擲魚雷，或者是C-130運輸機超低空衝場，以及編隊在跑道上進行「大象漫步」的畫面，都讓許多媒體記者嘆為觀止，空軍官兵展現出來的本事，確實讓國人有足夠的信心，能夠為國家的安全構築一道銅牆鐵壁的屏障。

蔡英文強調，她相信，全體國人都有看到聯隊的付出和戮力的表現，相信台軍是一支戰時能作戰、平時能救災的鋼鐵勁旅。但她也提到，信賴的提升需要累積，尤其是當國人面對中共的文攻武嚇，以及有心人士的操作，更要拿出精實的表現，展現「國土主權、寸土不讓；民主自由、堅守不退」的信念，讓不實的言論不攻自破。

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