南海風雲｜西沙軍用電纜遭破壞 起錨船長被捕最少判3年

南海局勢緊張，中國被指不斷其他國家指摘將島礁軍事化。海南海警局透過中國海警的官方微博，公佈一艘船隻，近日因為要讓船隻脫困，竟然破壞軍用電纜，船長最終被當局拘捕，被當局以涉嫌觸犯「破壞軍事通信罪」移交檢察機關，若果審判後被裁定罪名成立，船長最少被判監3年。

海南海警局未有透露案發日期，但表示位於西沙島的三沙海警接報，有一條軍用海底電纜出現斷裂，疑遭人破壞。警方於是成立專案組，在三沙、南海海口及臨高三地進行調查，最終透過詢問、航線比對及打撈軍用海底光纜進行痕迹，確定涉案船隻，並找到涉事的王姓船長，並在上月20日將他拘捕，並帶到涉案海域進行案件重組。

案情指，涉事的船隻疑在案發地點準備起錨時，船錨鈎到海底軍用電纜，為求讓船隻脫困，王姓船長於是人為破壞電纜。王姓船員被捕後承認犯案，調查後准取保候審，並會移送檢察機關起訴。

中國與周邊國家均對南海島礁有領土爭議，船隻追蹤網站及衞星影像顯示，今年6月一艘中國船隻在西沙群島的島礁間，鋪設海底電纜，美國海洋專家認為這區內的海底電纜，可能有軍事用途，可以增強中國偵察潛艦的能力。

根據內地的刑法，如果被裁定破壞軍事通信者，可以被判監3至10年，如果涉及「情節特別嚴重」，即包括中斷軍事首腦機關及重要指揮中心的通信、戰時通信、軍隊搶險救災中通信等，可判10年以上監禁，甚至終身監禁或死刑。如果在戰時觸犯這罪，刑法更表明會「從重處罰」。

新浪微博

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