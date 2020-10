武漢肺炎｜澳洲撥$18.3億推抗疫外交 評論指抗衡中國

澳洲聯邦政府將撥出近3.3億澳元(下同,約18.3億港元),投入太平洋島國和東南亞的抗疫外交。《澳洲金融評論報》(The Australian Financial Review)指出,澳洲政府的用意是阻止中國在相關區域擴大影響力。

該篇標題為「澳洲以冠狀病毒抗疫外交帶頭抗衡中國」(Coronavirus diplomacy to the fore as Australia seeks to ward off China)的報道,內容提到,澳洲聯邦政府2020至2021年財政預算中,將撥款資助太平洋島國和東南亞取得疫苗,以及協助重振當地經濟。

報道指出,近期國際輿論指中國利用漢肺炎疫情,藉着向世界各國提供疫苗和醫療防護裝備,進而拉攏各國,以達成戰略目的。對此,澳洲政府也將推動抗疫外交抗衡中國。

抗疫外交預算中,當中3.04億元(約16.9億港元)用作未來2年資助多個太平洋島國和東帝汶的醫療服務,加強糧食安全,以及重建和維護航空交通。另有2,320萬元(約1.28億港元),預計未來3年投入多個太平洋島國、東帝汶以及一些東南亞國家,用作推動當地全民疫苗接種政策。

澳洲外交部長佩恩(Marise Payne)表示,爭取及早向太平洋島國和東南亞國家提供平價疫苗,是要「拯救生命,並且藉着推動地區和平穩定和重振經濟,進而鞏固澳洲的安全」。

除了撥款推動抗疫外交外,澳洲政府也將資助「加強介入太平洋」(Pacific Step-up)戰略計劃的第一個基礎建設項目,並向所羅門群島(Solomon Islands)提供經費,資助當地興建水力發電設施。至於資助金額,由於涉及商業機密,尚未公開。

澳洲政府早前已撥出6,220萬元(約3.4億港元),投入澳洲與印度的交流事務。《澳洲金融評論報》指出,中國崛起是澳洲和印度兩國共同關注的議題,而近期兩個關係也日益緊密。

因應中國擴大對外影響力的問題,澳洲政府將會另外撥出2,500萬元(約1.3億港元),用作重新評議澳洲國內各州政府和各領地政府與外國已達成和即將討論的各項協議。

澳洲外交暨貿易部(Department of Foreign Affairs and Trade)將斥資5,500萬元(約30億港元),用作未來4年提升澳洲駐外據點的安全措施。

《澳洲金融評論報》/中央社

