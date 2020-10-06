閩東輔理主教郭希錦遭迫害辭職

中共治下，愛國才是真正的信仰，曾被拘留迫害的閩東教區輔理主教郭希錦日前宣佈辭職，退出教區管理職務，並不再參加公開活動。臨別前，郭希錦要求教友們牢牢記住：「你們信的是天主的教，不是人的教；人會變，天主不會變。」

天亞社報道，有福建省閩東教區神父證實，郭希錦周日（4日）晚上在教堂舉行彌撒時，向全體教友宣佈辭職決定。網上流傳一份郭希錦當天的講稿，他表示自知跟不上時代，不想拖時代的後腿，成為時代進步的障礙，因此自行離職，上月已呈稟聖座，周一（5日）起不再參加公開活動，只會舉行私人彌撒。

逐出主教府無家可歸

中國天主教會長期分裂為二，分別是效忠教宗的非官方教會，又稱「地下教會」，另一是中國政府創立的愛國教會。 郭希錦原是教廷正式選派的福建省閩東教區正權主教，2018年教廷向中方讓步，郭希錦遭降級為輔理主教，受到更嚴厲迫害，並讓位給身兼政協委員的中國天主教愛國會前副主席詹思祿。

報道引述中梵關係專家表示郭希錦對教廷指示無所適從為辭職原因之一，教廷起初指示詹思祿不能插手「地下教會」，郭希錦「具有完全權力」，但今年4月改口指示郭「沒有特權」。此外，專家指在如何看待官方愛國會問題上，教廷迴避給予明確指示，「某程度上迫使郭希錦主教在良心與現實面前作出選擇」。而且今年1月，郭希錦再次被中共打壓，驅逐離開主教府，以至無家可歸。天亞社