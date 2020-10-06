中印衝突｜俄羅斯傳借下月金磚國家峯會做和事佬 莫迪與習總或視像會面解困局

中印邊境衝突至今仍無解決迹象，印度總理莫迪與中國國家主席習近平可望在下月17日召開的金磚國家領袖峯會（BRICS Summit）上，透過視像會面，印方期盼兩人有機會對話解決僵局。

「金磚五國」由巴西（Brasil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）、中國（China）及南非（South Africa）組成，每年都會輪流舉行一次峯會。今年金磚國家輪值主席國俄羅斯，昨日宣佈第12屆金磚國家領袖高峯會將在下月17日舉行，身為金磚國家成員國領袖的莫迪與習近平，也將透過視像出席這場峯會。

《印度快報》（Indian Express）今日引述印度消息來源指出，莫迪與習近平以視像出席金磚國家領袖峯會，將是印度與中國部隊5月初在拉達克東部爆發對峙與衝突以來，兩人首次會面。

報道引述消息人士透露，雖然不能排除莫迪與習近平對話的可能性，但在11月17日之前，莫迪與習近平之間都沒有透過視像或電話對話的安排。

但消息人士指出，雙方都希望能在11月17日之前解決兩國部隊在拉達克東部邊境對峙的僵局，因此兩人在金磚國家領袖峯會舉辦期間若能安排對話，將是解決中印部隊對峙僵局的機會。

如果莫迪和習近平仍無法在金磚國家領袖峯會進行對話解決邊境對峙僵局，兩人還將在11月21、22日透過視像出席20國集團（G20）高峯會，這將是兩人另一次對話機會。

俄羅斯正致力扮演「和事佬」，安排印度和中國的高層透過對話，解決對峙僵局。印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）和中國國務委員兼外交部長王毅先前也在莫斯科會面，提出5點解決對峙問題的路線圖，但雙方部隊在舉行多輪軍團指揮官會議後，仍各自堅持立場無法達成共識，迄今仍無法解決對峙問題。

雖然印度希望金磚國家領袖峯會有機會讓莫迪和習近平對話解決中印邊境僵局，但印度外交部前發言人普拉卡希（Vishnu Prakash）認為，峯會的象徵意義將大於實質意義，由於中印關係如此緊張，「看不到峯會將出現任何有意義結果的情況發生」。

中印部隊5月初起在拉達克東部對峙迄今，雙方經過多輪的外交和軍事會談，仍發生45年以來最嚴重的死傷衝突和首次在中印實際控制線開槍事件。蘇杰生與王毅在莫斯科會面後，雙方對峙的情勢儘管沒有升級，但雙方撤軍脫離對峙點的目標也沒有任何進展。

中央社

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