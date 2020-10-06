美禁共產黨員移民｜從嚴執法圖震懾中共 北京學者：年輕人入黨前要考慮前途

美國移民局日前發佈政策指南，再度強調共產黨員及其附屬成員不得申請移民。有輿論分析，由於全球最大的黨派中國共產黨自稱擁有超過9千萬黨員，這項法規顯然對中共黨員的影響最大。而多年來有不少中共黨員或前黨員隱瞞身份，移民到美國。如今華盛頓重申這項早已存在的規定，顯然有從嚴執法的意圖。

美國沃爾夫斯多夫移民律師集團（Wolfsdorf Rosenthal LLP）上周發文指，美國駐廣州總領館近期依據上述法規，拒絕移民簽證的頻率有所升高。這些申請人通常是在完成了一張包含了他們的工作和教育經歷訊息表後被行政審查，隨後被拒簽。

美國共和黨眾議員佩里（Scott Perry） 上周還在中國國慶節當天提出一項法案，要求把中共認定為有組織的跨國犯罪集團，為美國執法機構反制中共惡意行動提供戰略指導。紐約移民律師葉寧表示，美國移民局重申相關法規，看上去就像是在未雨綢繆。

公開資料顯示，中國有9千多萬名共產黨員，8千多萬名共青團員。北京文史學者魏先生周一（5日）說，其實現時大部份黨員對共產主義並無感覺，「入黨在中國是一個提高身份和掌握權力能力的方式，入黨就是工具，入黨之後容易提幹（提升成幹部）或能夠找到更好的工作等等」。他指，絕大部份人都會擔心未來不能前往美國：「對於很多普通共產黨員來說，他們很多人移民傾向比一般老百姓可能還要強烈一些。這肯定有嚇的作用。」

北京學者宋惠則認為，美國的政策象徵及震懾作用較大，也是向年輕人發出警示：「起碼對未來想在技術上、學術上有所發展、想到美國的人，就不要入黨。這對未來想深造的人會有潛意識的影響。」

1993年加入中國共產黨、今年3月發聲明宣佈退黨的退伍軍人毛先生就指，有關規定對中高級別的黨員影響較大。他說：「因為只有他們的家屬和他們的財產、他們的子女才會在美國。普通黨員可能跟我一樣，沒有機會去美國的。」

美國公民及移民服務局（USCIS，以下簡稱「美國移民局」）上周五（2日）發佈的這份政策指南，重申了長期存在的一項法規，那就是通常情況下，任何共產黨員及其附屬成員都不能尋求移民身份，如申請美國永久居民身份或成為美國公民，除非他們得到豁免。

指南還強調了判定移民申請「不可受理依據」的4步法：判定相關組織是否屬於共產黨或其他極權黨派；判定申請人與相關組織的關聯是否達到了成員或附屬關係；判定這樣的成員或附屬關係是否存在「實際意義」；判定任何豁免條款是否適用於相關申請。而上述豁免條款或例外情況包括非自願入黨、已經退黨5年以上且申請人不對美國安全構成威脅等等。另外，美國公民和永久居民的一些家庭成員也可以基於人道主義等原因獲得豁免。

據了解，美國國會早在1950年通過的《麥卡倫國內安全法》（Internal Security Act）就已經規定，任何前共產黨員或相關組織的前附屬成員都不能申請成為美國公民。2年後，國會通過《移民與國籍法》（Immigration and Nationality Act），首次授權美國政府基於移民或非移民申請人的相關身份，拒絕他們入籍。同時，這項法律還囊括了一系列例外情況和豁免情形。此後幾十年間，相關法規經過多次修訂，但大體內容相似。

自由亞洲電台

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