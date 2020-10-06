聯合國安理會｜耿爽不滿被指「帶來恥辱」 轟德國代表虛偽 面目令人嘆為觀止

中國常駐聯合國副代表耿爽，在當地時間5日的安理會會議，有關敍利亞化武問題的公開發言中，批評德國代表指中國與俄羅斯為安理會帶來恥辱，出言反駁指德國在敍利亞化武問題上，表現出雙重標準和虛偽面目。

聯合國網站指出，主持當日會議的輪值主席俄羅斯代表，建議邀請禁止化學武器組織（OPCW）前總幹事布斯塔尼（Jose Bustani）在會進行報告，但建議最終被德國、英國、美國、法國、比利時、愛沙尼亞等6國反對，支持的僅有中國、俄羅斯和南非則支持，另外有6個國家棄權，最終否決布斯塔尼在會議上報告。

德國代表發言時，曾經要求俄羅斯代表澄清究竟是誰為安理會帶來恥辱？是12個拒絕邀請布斯塔尼的國家，還是中國和俄羅斯？因為中國和俄羅斯阻止在會上描述敍利亞境內的人道災難和阿薩德政權的責任。

對於德國代表的說法，耿爽表達強烈不滿，批評德國代表的發言根本沒有提及敍利亞化武問題，完全是在攻擊其他安理會成員。他把安理會當做一個發洩情緒、表達不滿的平台，這種作法完全不具建設性。如果今後所有安理會成員來開會的目的不是為了討論問題本身，而是對其他成員進行攻擊，那還談何安理會的團結？安理會還如何發揮作用？

他又批評德國代表在問題上，現出的雙重標準和虛偽面目，簡直是令人嘆為觀止。

俄羅斯代表批評西方國家不想聽到真相，只想聽到附合他們的指控的意見，又指當日發生的事是恥辱。

布斯塔尼是禁止化學武器組織前總幹事。2002年正當美國政府準備對伊拉克發動戰爭前夕，布斯塔尼與伊拉克政府達成一項協議，允許禁化武組織檢查員進入該國進行武器核查。內媒指，布斯塔尼的舉動激怒美國政府，因為在伊拉克開展化學武器核查，會與美國入侵伊拉克的理由——「伊拉克政府有大規模殺傷性武器」產生矛盾。

觀察者網／聯合國網站

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！