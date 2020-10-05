特朗普確診｜小學生狂「寸」染病 漂白中國瞞疫 網民：仇恨教育下點攞諾貝爾獎？

美國總統特朗普確診武漢肺炎，中國民間旋即洋溢一片喜慶氣氛，有人拉橫額恭喜特朗普夫婦染病；有店舖減價或送贈飲，與民同樂；原來連小學生都不甘後人，在一條短片中一面倒嘲諷特朗普抗疫失敗，為中國被指隱瞞疫情反擊，部份小孩更反指美國才是病毒源頭。不少網民看後感嘆這是「仇恨教育」，質疑能培養出多少個拿到諾貝爾獎的孩子。

特朗普感染武漢肺炎後，全球也關注其健康狀況，國家主席習近平更致電特朗普慰問，希望他與妻子二人早日康復，是疫情以來首次向確診的國家元首發慰問電。

反觀中國民間，卻充滿了幸災樂禍的氣氛，將他人的不幸變成慶祝或推廣主題。近日網上更流傳一條在小學拍攝的短片，多名小學生評價特朗普染病時，回答也是一面倒的批評嘲諷。

這條1分05秒的短片，雖未有說明誰是拍攝者及所在地，但從背景和受訪小孩的校服看，明顯是在同一所小學拍攝。片中小孩子談起特朗普時，也是批評他「不戴口罩」、「壞蛋總愛吹牛皮」、「還說甚麼喝消毒水可以清洗冠狀病毒」、「疫情發生以後，他就已經瘋了」等。

談到中國被指瞞報疫情時，其中一名情緒最高漲的小學生手舞足蹈地說：「我就是問為甚麼美國特朗普這麼壞，說我們中國病毒。明明就是他們自己引起的！」另一位男生則指「特朗普不要對我們中國甩鍋（推卸責任），再見」。

只一名受訪男生被問及有甚麼話要跟特朗普說時，才表達慰問之意，說「希望特朗普快點好起來」，不過男生在說話時，視線全程聚焦左上角，不似其他學生正面面對鏡頭受訪，未知是否「照稿讀」。

對於這條短片，不少網民也批評，有向小學生灌輸仇恨之嫌，會扭曲他們的價值觀，認為這種缺乏人文關懷的洗腦教育，即使讓學生有好的數理化成績，但長大後也是沒有獨立思考能力的「思想侏儒」。

新浪微博

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！