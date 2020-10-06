解放軍基地現「基隆市政府」

台灣今年的雙十節晚會首度移師基隆舉行，於本月9日登場，而內地網昨日卻流傳解放軍在模擬「基隆市政府」進行演習，掀起台灣民眾討論。在兩岸關係日益緊張之時，台媒日前的民調指出，如果兩岸爆發衝突，44.9%的台灣民眾願意上戰場，相較7月增加四個百分點。

44.9%台民眾願上戰場

按照慣例，台灣總統蔡英文將會出席雙十晚會。然而內地先前卻流出，解放軍軍訓基地出現模擬「基隆市政府」的仿造建築。有鑑大陸近來對台軍事恐嚇加劇，「基隆市政府」的出現，引發網民討論基隆市政府是否解放軍的重點打擊目標。

據悉，大陸並非首次在軍訓基地中仿造台灣政府機關的建築，如內蒙古朱日和訓練基地數年前曾被揭建有模擬「台灣總統府」。

台媒前日的民調顯示，如果兩岸爆發衝突，44.9%的台灣民眾願意上戰場，相較7月的調查增加四個百分點，其中18、19歲族群更高達96.3%願意上戰場。數據也顯示，願意上戰場者逐漸增加。另有55.7%民眾支持美軍駐防台灣。

台灣國防部昨日向立法院發送的業務報告首次證實，台軍為應對敵情變化，嚴密掌握台海周邊海、空域敵情動態及安全狀況，今年度迄今計派遣空中戰巡兵力4,132架次、海上偵巡兵力7,531艘次。如根據戰機每一架次飛行一小時約一百萬元新台幣（下同，約27萬港元）成本計算，今年的飛行至少高達41.32億元（約11億港元）。

此外，中共為彰顯解放軍機師駕駛戰機的技術，《解放軍報》昨日繪聲繪影發佈了一宗戰機撞鳥的文字報道。報道稱，機師37秒內三次規避居民區，「一系列冷靜準確的臨機處置將地面傷害降到最低，沒有造成人員傷亡。」台灣蘋果新聞網 /《解放軍報》