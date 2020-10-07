武漢肺炎｜內地學者攜妻抵上海 拒分房隔離滯大堂捱飢24小時：已上救護車

內地政治學者吳強與太太，昨日（6日）上午9時從德國返抵上海，中午被送往集中隔離酒店進行14天隔離。惟酒店拒絕讓夫妻倆同房，強制要求一人一房，吳強批評這不單是自費隔離開支問題，而是人道問題，目前仍滯留在酒店大堂中。他對《蘋果》說，現時有8名工作人員在做最後一輪說服，讓他接受一人一房的隔離政策，態度未見軟化。

而夫妻倆至今被困大堂24小時，這段時間裏，酒店沒有提供食物，他們也無法離開酒店，只能「偷偷飲酒店的水」來充飢。但一整天沒有進食已影響到身體狀況，他說：「可能低血糖，已經上（救護）車。」至於太太的狀況，他說：「暫時還好。」

吳強說，工作人員指這種一人一房的隔離方式，自3月24日在全國各地，包括上海實施。他批評當地這種政策很不人道。作為一對夫妻，就是要待在一起互相照顧，但當地警方和防疫人員對他們聲稱的人權和憲法保護等等都抱以哂笑。他指，國家對家庭、婚姻採取一種保護的態度，現在將一個家庭分開14天，是沒有必要且相當不人道的做法，以前內地還會有人道考慮，現在政策已經敗壞、僵化到這種程度，所以他不願意考慮是否接受夫妻分房隔離的安排。「這種基層僵化將防疫控制常態化，造成內地人權狀況在疫後加速惡化。」

他坦言之後沒甚麼打算，只能繼續堅持。「能夠投訴的我都投訴了。」吳強指，已經打過當地熱線電話，也聯絡過公安部投訴，警察和工作人員也來過了，但並沒有解決問題的意思，只是把問題推給上一級的領導。

吳強提到，這次他攜妻返回中國是為做政治學研究，包括觀察五中全會，暫時沒有返德計劃。

港人陳先生（化名）夫婦上月也從香港到上海，陳太接受《蘋果》訪問時說，在出發前她已得悉到上海入住集中隔離酒店，除非同行者為14歲以下，否則必須一人一房，就事先向在內地任職公安的朋友打聽，對方告訴她，入住隔離酒店時，一般只有酒店職員在場，只要提供必須同房的理由，便可獲酌情處理。夫妻倆抵隔離酒店後，便向酒店職員說：「我老公有睡眠窒息症架，係咪有咩事你哋負責呀？」沒多久就獲安排兩人同房了。

《蘋果》記者

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