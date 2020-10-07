後疫情時代｜身邊「反美愛國者」驟增 內地民眾：當局控制能力非常可怕

武漢肺炎疫情延燒全球之際，中國看似穩控疫情，並嘗試復蘇經濟，官方更在這時候借勢宣傳這是「制度優勢」。有內地民眾認為，疫情後身邊的「愛國者」以及反美人士，突然變多。

中央社記者採訪一些中國民眾，談他們對疫情前後的觀察及感受。在中學任教的陳姓老師說，疫情變化造成人民心理反轉，加上輿論管控及引導風向，「我身邊的人，普遍反美、『愛專制』，愛國者變多了」。他的同事與親友大多肯定中國的防疫，認為許多措施是愛民眾、重視生命的表現。

然而，這樣的反美情緒，除了與近兩年來中美在政治外交、貿易、科技圍堵、學術交流限制等領域衝突節節升高有關之外，也有人為操作的痕迹。

在私營企業工作的王姓男子說，他在軍隊、公司的幾個朋友或同鄉，每每與他聊兩句時，就會主動說「（武漢肺炎）病毒是美國傳過來的」，他覺得莫名其妙，為何一見面或通電話就講這些？他認為這和公司大半年來加強政治學習、甚至給予一定的政治任務有關。

所謂「美軍將病毒帶進中國武漢軍運會」的說法，起自中國外交部發言人趙立堅3月份在Twitter上的英文帖子，外界多視為「戰狼外交」的表現，但民間顯然也受此說法影響。

內地在9月8日舉行「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」，中共總書記習近平出席並發表長篇講話，表示抗疫取得重大戰略成果，「充份展現了中國共產黨領導和我國社會主義制度的顯著優勢」。

王男不認為在這次疫情應對中中國做得最好。他認為最關鍵的還是要允許自由報道，這樣官方數據才會比較可信。但無論是武漢或是後來陸續爆發本土病例的北京、大連、青島等地，相關疫情資訊都來自官方。

從事繙譯行業的趙姓男子也認為，透過疫情，可以看出當局的動員能力、控制能力「是非常可怕的」。與此同時，他認為美國及歐洲國家相對信任民眾的自我管理能力，防疫做法比較人性化。他會看海外的新聞，並與身邊的外國人討論疫情，但一般中國民眾不一定會有這種感受。

在「後疫情」時期的中國，也有人對私穩保障方面感到憂心。從事地產業的楊姓男子表示，在當局強力防疫奏效並獲得民眾認可的情況下，他最擔心的是當局為了防疫推出的「健康碼」做法會更進一步，未來推出「信用碼」、「國安碼」等掌握民眾資料。

中央社

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