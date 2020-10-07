武漢肺炎｜閻麗夢親證：63歲母遭拘捕 中共想我閉嘴

曾在香港大學公共衞生學院工作的內地病毒學家閻麗夢，因發現當局隱瞞武漢肺炎疫情後逃亡到美國，不斷公開指控武漢肺炎病毒由中國政府改造而成。她今日接受美國霍士新聞 （Fox News）訪問時首度親口證實，其63歲仍居於內地的母親，因受到她連累，第4度遭拘捕，目前正扣押於北京。

閻麗夢在訪問時表示，這是她首度親口向外披露，其母親及另一名家人遭中國政府拘捕。她並指，其63歲任職老師的母親已是第4度被拘捕，目前已被帶到北京扣押。

不過，閻麗夢並沒有具體交代其母親被拘捕的詳情，只表示現時並無法與家人直接聯絡；而她相信，其母親被捕一事是與她接受美國媒體，包括霍士新聞的訪問而開罪中共有關。她又語帶哽咽地說，自己是家中的獨女，其母親沒有做過任何錯事，卻因她在國外講出有關武漢肺炎的真相而受到牽連。中共所作所為，無非是想她從此閉嘴。

她表示，外國人可能會感到她的遭遇匪夷所思，但在中國大陸卻是一般人的生活「常識」，中共可以毋須任何理由，隨意拘捕任何人，只因這個人令中共不高興或企圖講出事實真相。閻麗夢又謂，不會放棄講出真相，而她亦快公開下一份有關武漢肺炎病毒的報告。

資料顯示，閻麗夢生於山東青島，在港大取得博士學位後，留校擔任博士後研究生。今年1月疫症未在本港爆發前，閻女告知其前上司、港大公共衞生學院教授潘烈文有關病毒情況及她進行的研究，並稱講座教授裴偉士也知悉情況，惟兩人無視（ignored）她的相關疫情研究。她在4月28日搭機離開香港，逃往美國。

閻麗夢在美國曾多次接受媒體，包括白宮前首席策略師班農（Steve Bannon）的《班農戰鬥室》（War Room）網媒節目訪問，聲稱已找到中國政府改造病毒的證據，並指病毒是來自解放軍實驗室。

Fox News

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