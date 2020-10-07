10.1事故｜當局公佈山西13死大火初步調查 涉用有毒材料兼未受檢查

內地今年10.1長假多個景區發生嚴重事故，山西省太原市迎澤區台駘山景區冰燈雪雕館在10月1日的火災 ，造成13死15傷慘劇。當局公佈初步調查結果，發現景區使用有毒、易燃的材料，假期前的巡查卻遺漏火災現場，反映景區管理混亂，而相關部門、地方政府都有不可推卸的責任。

應急管理部安全生產綜合協調司司長蘇潔接受央視訪問時，透露目前對這場死亡火災的初步調查結果。蘇潔指出，台駘山景區的生產安全責任不落實，管理混亂，景區在施工、建造過程都不符合現有規定要求，在安全檢查上流於形式。

蘇潔又指，景區明知根據冰燈雪雕館的設計和規範，是不應該使用有毒、易燃的聚氨酯泡沫彩鋼板，但恰恰就是使用這種材料，而在10.1長假前有關部門、地方政府確實有對景區進行安全檢查，但是卻漏了檢查這個冰燈雪雕館。

蘇潔認為，這次意外反映當地在安全執法、監管方面存在漏洞，相關部門及地方政府都有不可推卸的責任。

山西省政府負責人，昨日被國務院安委會約談，當局要求山西省當局就一年以來持續發生的重大生產安全事故，進行深刻反省，並且剖析原因，總結教訓，結合事故調查，採取切實有效措施，防止重蹈覆轍。

中央電視台

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