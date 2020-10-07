胡錫進被爆安排孩子移民加拿大 鳳凰網前記者：實現財富自由怕公開財產

中共喉舌《環球時報》總編輯胡錫進，被爆緊跟中國共產黨步伐，實現了財富自由、安排兒子移民加拿大，結果成為同事飯後的笑料，並認為胡錫進在中共體制中迷失了，人性變得扭曲。海外中文媒體「看中國」訪問曾與胡錫進同樣是黨內媒體人的鳳凰網前時事記者張真瑜，講述他認識的「老胡」。張稱，胡錫進怕財產被公開，家庭、孩子在海外上學及移民的情況，也怕別人揭他的黑歷史。

北京擁價值$2,853萬豪宅

內地有自媒體今年9月曾發表文章，講述胡錫進的收入狀況。文章指出胡錫進有多個收入來源，首先他是《環時》總編輯，也是人民網的董事，一年約有50萬元人民幣（下同，約57萬港元）工資。其次他在抖音、今日頭條等自媒體平台上有千萬名粉絲，自媒體為他帶來巨額收入，保守估計一年有1,200萬元（約1,369萬港元）。

張真瑜稱，胡錫進曾炫耀說他「緊跟着黨的步伐」就實現「財務自由」，據悉，胡錫進在北京買下一幢豪宅，價值2,500萬人民幣（約2,853萬港元）。這個說法，內地媒體人白岩松、朱軍等亦曾經透露過。

張真瑜說：「胡錫進一直否認他的孩子在國外，但我們都是媒體人，我們也認識他身邊的一些人，有時候去聊天的時候，他們也說那個老胡的兒子在加拿大挺好的。」又揶揄指胡錫進認為共產黨這麼好，突然把孩子放到國外，對大家來說都是一種笑談，一種笑話。

張真瑜又稱，胡錫進在中共體制中迷失了，人性變得扭曲：「他作為一個黨媒的記者，他一直是為黨洗地，而且這種洗地有的時候是要打臉的，因為共產黨的整個政策是前後不一致的，它的變化性很大，這個對於胡錫進來說就是很難。你想今天說這一套話，明天又得反着說，作為一個正常的媒體人來說，它的難度肯定是比較大的。」

微博曾澄清只有一名女兒

今年5月，網傳胡錫進的兒子已經移民加拿大，對此，胡錫進很快發微博闢謠稱，自己只有一個女兒，是地道中國籍，北京的上班族。

對於胡錫進公開澄清兒子移民一事，張真瑜說：「他肯定不會承認的，肯定會說是污衊，比如（重慶前市委書記）薄熙來當初被曝兒子（薄瓜瓜）在美國用他貪污的錢花天酒地，薄熙來也是不承認的，這個當時被記者都拍下來了，他在兩會的記者會上說的。」

張指出，很多人認為中共官員的孩子跑到美國是因為認可西方的價值，其實根本不是那麼回事。他們只是覺得在西方的這種文明世界裏，他們的錢是安全的，限制不多，也更容易去享受。他說：「把孩子送出國，是因為他認為他的孩子和錢到了國外會更安全。」

送孩子出國保財產和官位

胡錫進做過戰地記者，張真瑜認為，他在專業技能方面是及格的，但胡錫進不關心調查貪官貪了多少錢，不關心中國百姓的疾苦，只是為政黨服務，從而保持他的既得利益，「包括保住他的財產和官位，保證他家人在海外能夠有充足的資金生活，他現在主要努力的方向就是這個」。

最後，張真瑜說：「胡錫進在中共內部其實也是不討好的，因為這個人說話的兩面性太多，所以他在中共官場內部也是非常有爭議的一個人。而且他的醜聞也很多，比如前段時間爆出的他的團隊旅遊費超標，還包括對他的學歷的質疑，論文的質疑等等，作為一個個人來講，他還是有很多污點的。」

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