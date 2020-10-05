大陸人妻｜嫁台灣講國語遭同胞罵「舔台」YouTube拍片反寸獲80萬人點擊

來自遼寧大連的38歲Lia，嫁到台灣6年，和老公、兒子住在新北市。今年Lia在YouTube開設「焦慮主婦Lia」頻道，目前已7萬多網友訂閱。Lia當YouTuber原意是分享媽媽經，然而愛台言論和「台灣腔」，卻受翻牆捧場的大陸網友猛烈撻伐，不過她幽默的反擊影片，卻吸引近80萬人次點閱。

大陸網友批評Lia台灣腔，她在反擊影片中說能把國語說得這麼好，「說明我語言能力強，說明我很優秀」，又說：「台灣腔是我的生活態度，是我打算以台灣為第二故鄉，要在這片土地上深耕的態度，是我努力融入台灣社會最基本的表態。」至於愛台而被罵「舔台、惡心」，她也霸氣回擊：「聽我一個嫁來台灣的大陸人說『我愛台灣、我生活在這裏很好』你們就不爽是吧？那你家的事！」

Lia表示，大陸網民只要聽不慣就說是「台灣腔」認為台灣腔等同「娘娘腔」，「他們沒想過福建人口音也是一樣的，這就是他們的刻板印象」。

Lia擁有亮麗履歷，畢業於江西南昌的華東交通大學，擁有「日本語能力試驗JLPT」一級資格，畢業後曾在上海、深圳的日資公司工作。2012年Lia在深圳認識台商丈夫，2年後結婚，夫妻考慮日後子女教育問題和生活壓力後，決定搬回台灣。

2015年，夫妻兒子阿樂出世，Lia發現自己越來越不快樂，過去活潑外向的她，如今孩子成了她生活的全部：「有一天小孩在哇哇大叫，我忽然非常抑鬱，我在想我怎麼會過着這種生活啊？我覺得小孩和老公看起來都很討厭。」

「我自己分析就是我一個大陸人來到這，沒有朋友，家人也不在身邊，作為新手媽媽這個角色，我有點適應困難，育兒壓力把我壓垮了，產生很大的焦慮。我去馬偕醫院看精神科，但醫師（生）說我去心理諮商（詢）就好，還不到精神科收病患的標準。」不過，她沒有去找心理諮詢師，反而是嘗試自救。

「我要自救，因為我知道這樣下去不行，我想融入社會，加大和外界交流、認識新朋友、擴大交友圈。我覺得最直接、最有效的就是去工作。」她把孩子給老公照顧，自己出去找工作，當過飯店櫃台和房務人員，在免稅店賣過鳳梨酥，在網路公司當客服，也去餐廳當服務生和洗碗人員，認識了許多新朋友。

Lia更決定當YouTuber和網友分享媽媽經，頻道「焦慮主婦Lia」的首段短片今年5月上線。當YouTuber對於緩解焦慮有很大幫助，Lia和網友交流，許多媽媽、來自大陸的婦人與她分享自身經驗、認同她的看法、為她打氣，她找到了同溫層：「我收到了很多來信，從最開始我想了解、融入社會，到現在我不得不婉拒很多人聊天、加好友的邀請，太多了，無法一一回覆。得到自信是這個頻道給我的最大收穫，當媽媽的自信，以及作為在台灣生活的陸配的自信。」

不過，網上的回應不全是正面，她「娘家」大陸網友的惡意批評同樣排山倒海：「大陸網友比較喜歡對外貌之類作人身攻擊，說你長得惡心，不然就是莫名其妙、無緣由地罵髒話，問候我媽媽、問候我的性器官。」台灣網友同樣也有批評，她比較：「台灣網友比較喜歡攻擊政治立場和意識形態。」

例如她說「我是中國人，我來自中國」，大陸網友馬上指她台獨，她只好改成來自「大陸」；她說「我是陸配」，網友又說「陸配」是歧視用語，罵她：「你竟然自稱陸配，你還有甚麼救！」她怎麼也想不通「大陸籍配偶」簡稱「陸配」，「哪裏歧視了？」而台灣網友則會說她不是陸配，是「中配」；她說「兩岸」也遭台灣網友糾正應說「兩國」，她索性改用「兩邊」、「兩個地方」。

現在她對有政治意涵的用字比較小心：「萬一真的把我歸成台獨，那我還要回大連啊，所以我用詞會注意一下。」除此之外的惡意攻擊她就不太理會了：「一個人若想攻擊你，不需要任何理由，看淡就好，如果選擇做一個自媒體、當YouTuber，最基本的就是不能被網友影響。」

對外界惡意批評免疫，她同時也獲得家人支持，當奶奶知道她是YouTuber後，只擔心她的安全，問她：「你回去大連會不會怎樣？」她說她談的就是市井小民的生活，未觸及政治，「我的國家（大陸）雖有言論管制，但沒到這種程度。」奶奶說如果沒有安全問題，那「你歡喜就好」。

Lia在大連的媽媽也是「你開心就好」，母親並不摩登前衞，不知甚麼是YouTuber，但很愛孩子，一切以「孩子開心」為依歸。Lia沒有兄弟姊妹，父親已過世，母親不願隨她搬來台灣，所以她每年會帶孩子回大連陪伴一段時間，今年礙於武漢肺炎疫情無法成行，她說：「我曾經問媽媽，我回去的時間有限，她身體又不好，『妳會不會覺得自己很可憐，生了一個小孩卻無法照顧你？』」

媽媽回答她：「當媽媽就是希望小孩幸福，如果妳在我身邊每天愁眉苦臉、不幸福，我也不會開心。」母親的回答令她感動萬分，她說：「很多網友用難聽的話攻擊我，我一點都不在乎，我的底氣和自信都源於我的家庭。有人說我『尖酸刻薄、嘴臉惡心』，可是我兒子每天都講『媽媽你好美喔』；有人說我肥婆，那又怎樣？我肥婆或長再醜，我老公很愛我。不管他們怎麼攻擊、講再難聽，我有這個底氣，就『有人愛我』。」

近來兩岸局勢分外緊張，大陸頻頻軍演，解放軍機持續擾台，Lia說：「像我這樣一個市井小民，我的關注都在家庭、小孩，當『武統』兩字出來的時候，我真是後背一涼，很不舒服！……如果你一直都說要祖國統一、台灣人是同胞、是中國人，那你槍口就不該對準台灣啊！有甚麼事可以好好談，反正一講到武統、武力，我就是強烈譴責，真的是又擔心，又害怕，又氣憤。」

到台灣約6年，Lia覺得台灣和大陸最大差異是台灣生活壓力小很多：「我之前在大陸競爭大、壓力大，每天就是不停地跑，一定要跑；在台灣可以慢慢走，育兒和醫療的壓力相對小。以我在上海、深圳的生活相比，台北是一個節奏很慢的地方，尤其適合我們這種有小朋友的家庭，對殘障人士也很友善，是非常棒的地方，很宜居。」

台灣的「慢慢走」，雖讓她樂在其中，但偶爾也不適應，剛來台時她很訝異銀行竟3點半關門、周末不營業，有時她和三五好友相約吃飯，卻遇上餐廳休息：「大陸不會有這種事，大陸銀行周六、周日都營業，任何時候想去銀行辦事就有得辦，我想吃哪間店它就在那等我，可是在台灣不會。」

從這些差異她也發現：「台灣很多年輕人守着小確幸，對賺錢沒有很執着，這也是兩邊最大差異之一。我經常會去（台北）華山、紅樓逛一些文創市集，很多年輕人擺個小攤子，一天沒多少生意，他還是很快樂在做小手工，我懷疑這能不能賺錢啊？我老公就說：『他開心就好啊！』」她笑說：「像我，習慣了一有甚麼馬上就想怎麼可以賺錢，有甚麼商機，快！但台灣人更多的是看願不願意賺，其實我滿希望你們認真點賺錢，有錢還是好事啦！」

現在的她自覺融入台灣社會，特有歸屬感：「我在台灣碰到的所有民眾都對我很友善，至今還沒有碰到因為我是大陸人，就沒理由地惡意相向的。我家其實經常面對一個分歧，就是我先生想回大陸，但我就想賴在台北不想回去了。」

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