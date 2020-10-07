內地37著名大學增「習思想概論課」 與馬克思主義看齊

內地的大學已經陸續在上月底開學，內地的37間重點馬克思主義學院所在的大學，包括北京大學、清華大學、南開大學等，在新學期除了開辦馬克思主義基本原理概論、毛澤東思想概論、思想道德修養等課程外，今年更會開辦「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」課程。

教育部在中共刊物《求是》中透露這個消息，更透露要將《習近平談治國理政》第三卷、《習近平總書記教育重要論述講義》加入學校思想政治課最新教材，亦會分學段編寫《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本》和「四個自信」的輔助教材等等。

習總近日十分關心學校思想政治課的發展。他在8月31日出版的《求是》發表題為「思政課是落實立德樹人根本任務的關鍵課程」，直言「辦好思政課，是我非常關心的一件事」，「思政課教師本身都不信，還怎麼教學生」。

習總對思政課教師的指示是「諄諄教誨」，「要給學生心靈埋下真善美的種子，引導學生扣好人生第一粒釦子」。

內地的大學都將習思想課程列為必修課，是學生畢業的其中一個要求，但不計入成績當中。以北京清華大學為例，經管學院的本科生除了修讀中國近現代史綱要，馬克思主義基本原理、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論等思政課程外，還需要註冊一個有2學分的科目「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」。

山東一間軍校學生對《寒冬》雜誌表示，現在習總的講話成了政治課必要內容，疫情期間的網課也是以「學習習思想」為主，如果考試不及格就不能畢業、入黨、找工作、升職都很渺茫。

對於習思想，清華大學國情研究院院長胡鞍鋼去年在一次採訪中曾表示，研究習思想，是解讀「中國歷史上是從來未有過的對一個領導人的思想」。

《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）報道指出，習近平思想成為大學必修課，似乎是為迎接明年中共建黨100年準備，及回應許章潤、蔡霞等中國知識分子的批評。中共黨校前教授蔡霞批評習總是「黑幫老大」，中共黨校除下令開展政治教育，並要求教職工在思想政治上要與「習核心」保持一致。

截至2020年6月，內地大學的思政課教師共有9.2萬人，其中自習總去年3月召開思政課座談會以來，則新增1.53萬人，增長20%。

自由亞洲電台

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！