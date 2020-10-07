十‧一長假「報復性結婚」

適逢今年中秋節及十‧一假期，內地打工仔獲八天連假，不少新人趁長假「報復性結婚」，貴州省一名男子長假期間收到23個「紅色炸彈」，光是中秋節（1日）當天就有八場喜宴，亦有新娘化妝師七天勁賺逾12.3萬元人民幣（下同．約14萬港元）。

收23「紅色炸彈」

中新網報道，受武漢肺炎影響，上半年不少新人無法完婚，只好趁近月完成終身大事，結果十‧一長假成為今年第一個婚宴高峯期。山東一份十‧一長假行程的問卷調查顯示，超過八成受訪者要參加婚禮，逾五成人參加一至三場，更有16.47%人參加五場以上。山東李小姐在八天假期內，要輾轉三地參加三場婚禮，「這個假期注定只能又出力又掏錢。」不過貴州省畢節巿的雷先生荷包更傷，他的經歷「國慶假期要吃23場酒」更成為網民熱話，即使按照當地風俗，鄰居請飲只需送出100元（約114港元），但全部23場加起來的人情總共4,800元（5,465港元），花費整個月薪水才能應付。

今次長假亦是婚嫁行業的黃金周，美團app大數據顯示，今年十‧一期間婚戒首飾的預訂數量上升1.37倍，酒店宴會廳一早訂滿，除了場地，新娘化妝師亦十分搶手，內地傳媒報道指北京一名新娘化妝師在一星期內接了14場婚禮，每場8,800元（約1萬港元），一周收入達12.3萬元（約14萬港元）。

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