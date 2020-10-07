船隻為脫困　毀西沙海域軍用光纜

台海以至南海局勢波譎雲詭，海南三沙海警局早前接到報案，西沙海域的軍用海底光纜斷裂，疑遭人為破壞，因事關敏感的軍用設施，當局着手調查，發現有船隻為脫困，破壞軍用光纜，船長涉嫌觸犯「破壞軍事通信罪」，將被依法移送檢察機關起訴。

海南三沙海警局上月初接報，西沙海域軍用海底光纜發生斷裂，三沙海警局第一時間成立專案組調查。經過比對航線、對打撈軍用海底光纜進行痕迹鑑定，確定涉案船隻。經查，有關船隻在案發海域起錨時，意外勾到疑為海底軍用光纜的鋼絲繩，為使船隻脫困，於是破壞光纜。姓王船長被捕時供認不諱，目前取保候審強制措施，並將以破壞軍事通信罪移送檢察機關起訴。

船長被控破壞軍事通信罪

軍用光纜即光纖，主要用作部隊系統通訊傳輸。中國《刑法》規定，破壞武器裝備、軍事設施、軍事通信罪，可處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；破壞重要武器裝備及設施，可處三年以上、10年以下有期徒刑；情節嚴重者，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。中國因挖斷軍用光纜而被審判的案例不多，2015年時，福建漳州市姓吳燃氣管施工承包商，與兩名工人施工時，將地下的國防通信光纜線挖斷，三人分別被判處個月至一年不等的有期徒刑，並處緩刑。

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