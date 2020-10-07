台海升溫｜北斗衞星導控飛彈 發射地點曝光

中共有「航母殺手」之稱反艦彈道飛彈東風-21D和東風-26型早前自浙江和青海向南海西沙群島附近海域發射，除可異地異時發射外，能同時精準命中目標，全賴導彈搭配「北斗衞星導航系統」。台軍將領向台灣《蘋果新聞網》證實，以2波發射的方式、「異地」、「不同時間」發射，卻可在同一時間點「精準命中目標區」，不僅大幅提升精準度，威嚇意味更是加重。不過，台國軍的長程預警雷達均全程掌握。

據透露，由於東風-26型射程遠達4,000公里外的關島美軍基地，因此有「關島殺手」之稱，因此從青海發射的可能性最大；至於東風-21D射程可達3000公里，應從浙江發射。發射地點曝光，也直接認證中共研發多年的北斗衞星，確實具精準導控飛彈的威力。

知情人士透露，此次中共解放軍的火箭軍搭配剛建構完成的「北斗衞星定位系統」，專門攻擊航母的東風-21D及東風-26的2型彈道飛彈，飛彈在返回大氣層後，還可以調整飛彈的角度，顯示中共解放軍的彈導飛彈搭配自行建構的「北斗衞星定位系統」，導控彈道飛彈的能力大幅增強，準確度已從過去的10米範圍，縮小至1至3米之內，對於美軍航空母艦的威脅更是具有明顯的針對性。

不過，台軍方人士透露，台軍長程預警雷達在東風-26從青海發射後即掌握其飛行軌跡並立刻全程追蹤，隨後浙江也有一枚東風-21型彈道飛彈升空，也立即被台長程預警雷達追蹤，直到2枚飛彈重返大氣層後，其飛彈軌跡還稍有修正，最後並達成「異地同時」，並精準命中西沙群島海域的「目標區」。而後另一批彈道飛彈也再度發射，一樣也是異地同時，並精準命中目標區。

一位資深台中將指出，中共導彈原本是使用美國的GPS衞星定位系統，但1996年「台海導彈危機」期間，解放軍發射2枚飛彈到台灣周遭目標區，遭美國局部關閉GPS訊號，飛彈完全失效，中共下定決定建構「北斗衞星定位系統」。

中共今年6月完成全球衞星定位建構，此舉也將是解放軍的洲際彈道飛彈，能精準的攻擊歐美國家各個重要據點；而短程彈道飛彈精準度的提升，對台的威脅性更是倍增。

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