天下圍中｜美日澳印對話被形容劍指中國 華駐日使館：不應搞小圈子損第三方利益

美、日、澳、印外交部長昨日在日本東京進行四方安全對話，擬擴大印太合作，被視為劍指中國。中國駐日大使館今天表示，多邊合作不是搞封閉、排他的「小圈子」，不應針對第三方或損害第三方利益。

中國駐日本大使館官網今日刊登「發言人就美日印澳四國外長會及美國國務卿接受日媒採訪答記者問」的文稿，回應外界指四方安全對話是劍指中國。文稿指表示，中方一貫主張，任何多邊合作都應當秉持開放、包容、透明的精神，而不是搞封閉、排他的「小圈子」，不應針對第三方或損害第三方利益。中方希望有關國家多做有利於增進地區國家間相互理解與信任、促進地區和平穩定與發展的事，而不是相反。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨日接受日媒採訪時表示，他是「為了確認印度太平洋是自由、開放且依法統治，還有我們都反對中國共產黨帶來的威脅而來」。蓬佩奧又強調，很長一段時間，世界一直遭受中國威脅，現在一定要認真地處理這個問題才行。

對此，中國駐日本大使館稱：「蓬佩奧屢次編造涉華謊言，惡意製造政治對抗，有關行徑與當今和平發展、合作共贏的時代潮流和世界大勢背道而馳，其圖謀不得人心，更不會得逞」。文稿並表示，再次敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止對中國的無端指責攻擊，以建設性的態度對待與中國的關係。

蓬佩奧與日本外相茂木敏充、澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）昨日下午在東京舉行四方安全對話（Quad），同意要加強團結，以實現基於法治、自由且開放的印太構想。他們還同意將合作網絡擴及更多國家，這項安全會議今後也將定期舉行。

中央社

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