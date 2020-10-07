兩岸關係緊張加劇，台海軍事動作一浪接一浪，台灣西南空域昨出現美國及中共軍機，美軍包括EP-3E、RC-135W電子偵察機，解放軍則有空警500空中預警機及運8反潛機，在空中展現軍事力量。升空驅趕中共軍機逐漸成台軍新常態，台國防部後勤預算將增至770億新台幣（約207億港元），創下近年新高。

台國防後勤預算增至207億

台軍昨日開廣播驅離中共軍機：「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度3,500公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」官方未公開有關機型，據指依照飛行高度，相信是運8反潛機。同時，美軍兩架電子偵察機，從巴士海峽進入台灣空域後，分別往南海或東沙島飛去。

共軍戰機升空威嚇台灣成慣例，國防部明年度預算書顯示，國軍明年「後勤及通資業務費」總額已攀升至770億多元，較今年度增30億元（約8億港元），創近年新高，顯示出解放軍舉動令台軍提高後勤成本。

美國《紐約時報》分析文章指，北京以鷹派色彩濃厚的宣傳武裝民意，領導層不僅更難退讓，也拉高擦槍走火的風險。為應對中共威逼，司令部設在日本沖繩的美軍陸戰隊第3遠征軍，將於與美國海軍第7艦隊等實施聯合演習，時間為6日到15日。

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