台海升溫｜台灣提升後備戰力 國防部長：自己國家自己救

共機近月頻繁擾台，導致台海局勢持續升溫，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6日在日本東京參加美日印澳四方會談，接受日本經濟新聞專訪時說，美國將採一切措施緩和緊張情勢，對此，台國防部長嚴德發今日強調，「自己國家自己救」，國防安全要建立在自主實力上，「自助才會人助」。至於各界質疑台軍後備戰力，台灣將進行改革應對。

嚴德發稱，未來成立專責的「防衞動員署」，屬行政院三級機構；而後備部隊現行18個縣市的地區後備指揮部，將以作戰導向合併作各戰區編管。原來的7個後備旅亦會增加至12個，以增強後備戰力。

嚴德發指出，後備改革依據總統蔡英文在5.20的指示「常備與後備動員合一、跨部會協調」，規劃對組織、部隊、訓練、裝備4方面檢討改進，目前已完成規劃。

嚴德發進一步指出，在訓練方面，由現行「2年1訓」改為「1年1訓」，為期14天，訓練人數從現時的12萬增加到26萬，目前訓練機構都在建置規劃階段，依序推動。而在裝備方面，則將配備跟常備部隊一致的裝備。

另外，針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，美國將採一切措施緩和（台海）緊張情勢，嚴德發強調，「自己國家自己救」，國防安全要建立在自主實力上，國防部也會展現自我防衛決心，「自助才會人助」。

嚴德發表示，防衞作戰國家安全主要還是靠自己，自己國家自己救，台灣國防安全要建立在自主實力上，在這一塊會強化台灣防衞作戰能力及展現自我防衞決心，畢竟自助才會人助。

他續指，在區域理念相同國家，只要對區域安全合作安全穩定做出貢獻，基於國家整體戰略考量，維護區域和平穩定的戰略行動，強化區域內理念相同的國家，台方都會做。

台灣《蘋果新聞網》

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