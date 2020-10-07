陳同佳案︱李家超指個波喺台灣度 士林地檢署反駁：早向港提司法互助卻石沉大海

兩年前在台灣涉嫌殺害女友潘曉穎的陳同佳，日前發放錄音，聲稱赴台投案的心仍在。香港保安局局長李家超還接受《信報》訪問時指：「個波喺佢（台灣）度。」對此，台灣士林地檢署檢察長朱家崎表示：「不予回應。」但他重申，檢察機關的立場是盡可能逮捕通緝中的疑犯，也早在2018年就向港方提出過移交陳同佳的司法互助請求，可是石沉大海。

陳同佳上周五（2日）放消息表達要在本月到台投案，還聲稱律師本周一已開始接洽台灣當局。雖然台灣理律法律事務所證實，律師凃榆政已接受陳同佳委託擔任辯護人，但士林地檢署至今天中午為止仍然沒接獲陳同佳的代表律師聯繫。台灣《蘋果》今日曾致電理律，事務所人員也指凃榆政不在，不接受採訪。

針對香港保安局局長李家超表示，目前陳同佳案的主導權在於台方，負責偵辦該案的士林地檢署表示沒有具體回應。不過，士檢檢察長朱家崎重申，檢察機關的立場是貫徹司法正義，對於擁有管轄權的偵查案件，既然已經對逃亡的疑犯發出通緝令，就會在能力範圍內逮捕歸案，釐清案件真相與法律責任。因此，士林地檢署早在2018年就撰寫司法互助請求書，呈報法務部、陸委會轉交香港政府，可是香港政府一直沒有任何回應。

台灣《蘋果新聞網》

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