國產貞操帶｜黑客遠距離「永久鎖」 男用家無法手動解開只能切割

中國製的男用貞操帶很「難用」！英國廣播公司（BBC）近日報道，一款由中國情趣用品公司設計、具備上網功能、可用手機解鎖的「高科技男性貞操帶」，竟被英國資訊安全公司爆出設計有瑕疵，黑客可以輕易「入侵」產品，把所有運作中的貞操帶遠距離永久封鎖。

廣州佛山的玩具商「囚愛QIUI」在微博上介紹，這款男性貞操帶「Cellmate Chastity Cage」專為BDSM（綑綁式性虐待）一族設計，售價約190美元（約1,482港元），產品本身透過應用程式（App）控制，分為「配戴者」及「掌控者」，依照使用者的設定，可以將穿戴者的「生殺大權」交給另一半。

英國資訊安全公司Pen Test Partners指出，這款貞操帶的設計有非常多缺陷，導致黑客可以很輕易攻入應用程式，遠距離把貞操帶永久性鎖起來。黑客還可以輕易地獲得使用者的個人資料及位置。根據公司調查，這款貞操帶的使用者遍及世界各地，台灣亦有網上商店出售。

此外，這款貞操帶一旦上鎖，就無法使用手動自行解開，意味着使用者想「解開束縛」，就只能用切割機或螺絲鉗等暴力手法，將它破壞。

在收到產品缺陷通報後，App的程式已經修復，但Pen Test Partners研究員洛瑪斯（Alex Lomas）說：「問題就是這些玩具的製造商有時太急着讓商品上市，但比起大多數的問題都牽涉到個人私隱，這次你可能會把自己的身體部位鎖起來。」

英國廣播公司／台灣《蘋果新聞網》

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