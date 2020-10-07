中印衝突｜騰訊代理「絕地求生M」遭印度封殺 南韓遊戲開發商止血 切割與華關係

騰訊旗下熱門手機遊戲「絕地求生M」（PUBG Mobile）遭印度禁止後，導致下載量和收入大減。消息人士透露，原遊戲開發公司南韓KRAFTON最近正與印度巴帝電訊洽談轉移印度經銷權。

中印兩國自5月開始邊境問題未能獲得解決後，印度政府以國家安全理由，禁止逾百款手機應用程式（App），其中包括騰訊開發的「絕地求生M」。

市調機構Sensor Tower指出，上月「絕地求生M」在全球下載量銳減26%，主要是印度市場禁止「絕地求生M」所致。

印度商業內幕（Business Insider India）分析，「絕地求生M」9月2日被禁後才兩天，騰訊股價連跌2日，市值初步估算損失約340億美元（約2,635億港元）。

印度科技媒體Entrackr報道，由於印度禁止「絕地求生M」導致重大損失，遊戲原開發商KRAFTON公司終止與中國騰訊的合作關係。

報道引述消息人士稱，為了止血，KRAFTON在印度推廣「絕地求生」的團隊（簡稱PUBG團隊）積極在印度尋找合作夥伴，但因與印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下信實資訊通訊公司（Reliance Jio）洽談轉移「絕地求生M」的印度市場經銷權，遲遲沒有結果，最近轉向印度電訊巨擘巴帝電訊（Bharti Airtel）初步討論轉移印度市場經銷權。

不過，對於轉移「絕地求生M」印度市場經銷權，巴帝電訊和PUBG團隊均拒絕評論。

消息人士指出，PUBG團隊最近忙於在印度組建精英團隊，負責「絕地求生M」在印度的知識產權維護與營運，希望能切割與中國的關係，盼讓「絕地求生M」獲印度政府允許重返市場。

「絕地求生」遊戲最早是由南韓公司KRAFTON的前身「藍洞」（Bluehole）遊戲工作室2017年開發推出，之後交由騰訊開發手機版的「絕地求生M」，並於2018年推出，同年進軍印度市場，立刻受到印度年輕人喜愛，每天吸引約3,000萬名活躍用戶上線，包括遊戲相關商品和主題餐廳，也都受到印度年輕人追捧。

中央社／印度商業內幕／Entrackr

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