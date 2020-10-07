內地相聲名家新作諷「習近平是狗」: 大清亡國跟狗有點關係

內地著名相聲團體「德雲社」二把手于謙，在YouTube開講聞談，但周一（５日）最新一集的影片標題《總加速師是條狗》，卻引起網民震驚，因為在內地「總加速師」是用來稱呼國家主席習近平，雖然有關影片的內容其實與習近平無關，但該標題就等於在罵習近平。據悉，影片已緊急修改標題為《國家命運和狗》。

51歲的于謙，作為德雲社創辦人、內地相聲大師郭德綱的搭檔。除了相聲外，于謙曾多次參與電影演出，去年底更憑着《老師‧好》，在澳門國際電影節中摘下影帝，成為德雲社的首位影帝。

于謙的《總加速師是條狗》影片，是上載於其YouTube頻道，內容談的其實是中國古代皇朝養狗的緣起，講到清朝慈禧太后愛狗，甚至養狗養到影響對國事的判斷，于謙在影片中表示：「甚麼事都拿狗這個來定，你說這好的了、好不了」、「你一切都拿狗定的，那還有好啊」、「大清國的亡國跟狗還真有點關係」。

然而，由於「總加速師」如今被視為是習近平的綽號，該影片就等於除了在諷刺習近平外，又把習近平與亡國牽扯上關係。網民狂傳有關消息後，短片標題後來才改為《國家命運和狗》。

雖然影片上傳、標題訂定等未必是于謙親自處理，但內地不少網民翻牆觀看後仍然擔心：「竟弄了個這樣的標題！于老師，您吶這是奔着流亡海外去的」、「標題太驚悚了，悠着點，別惹了麻煩」、「于老師都揭竿而起了」、「于老師，我還想聽相聲」、「于老師可能要添第四大愛好了『嫖娼』」。

YouTube/ 台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！