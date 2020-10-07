10.1長假｜人數、收入均跌逾20% 內媒以「恢復」圖報喜不報憂

內地10.1已進入尾聲，文化旅遊部最新公佈的數字，在假期的頭4日，內地各景點已接待遊客4.25億人次，旅遊收入3,120億元人民幣（下同，約3,560億港元），聲稱數字已「恢復」至去年的78.4%及68.9%。可是，民眾在景區親眼看到，各地景點冷冷清清，質疑當局是「報喜不報憂」，更認為正確的寫法是「比去年減少」。

以往長假都人滿於患的鳳凰古城，有網民稱今年人潮不見了，冷冷清清，但隨之而來的是各樣收費猛增，住宿費暴漲，停車費太貴：「我昨天住的房子一晚150元（約171港元），今天就漲到400元（約456港元）！」「停車一小時15元（約17港元），過夜100元（約114港元）起步！」

可是，內地官方及媒體都不斷報道各種各樣的統計數據，試圖顯示內地在武漢肺炎疫情後經濟開始反彈，其中江西全省在假期頭4日接待遊客3,993萬人次，旅遊總收入244億元（約278億港元），分別「恢復」到至去年同期的92.45%及92.13%；湖南省在10月5日全省70個鄉村旅遊區，共接待遊客11.47萬人次，收入860萬元（約981萬港元），分別「恢復」到去年同期的81%和99%。

然而，不少網民都質疑當局宣稱的「恢復」其實就是要「報喜不報憂」。內地金融學者司令則指出，從官方公佈的統計數據看到，今年遊客人數和旅遊收入均遠低於去年同期，說明「經濟表現並未令人滿意」，今年10.1長假旅遊沒有達到去年的八成，橫向看，每一個人平均旅遊支出比去年下降了不少。

亦有分析認為，歷經武漢肺炎疫情及無法出國的限制，內地民眾在長假期間出遊的意願高漲，這不須質疑。只不過在經濟景氣欠佳下，不少人的旅遊範圍可能縮小，消費能力下降則是實情。

有網民更糾正當局的報道方式，應該是全國遊客的人數與去年減少21.6%，旅遊收入更是下跌31.1%。江西景德鎮學者李橋指出，「只看正面，不看負面。同樣一件事，在他們宣傳口徑下，很多不明白的人看似喜氣洋洋」。

自由亞洲電台／中央社

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