李登輝告別式｜今長眠五指山 孫女李坤儀捧骨灰送爺爺最後一程

台灣前總統李登輝今年7月30日病逝，終年97歲，總統府依李登輝宗教信仰及家屬意願，按照基督教禮拜程序，比照國葬規格，今日在新北市五指山國軍公墓舉行奉安禮拜。全台公務機關下半旗一天致哀，而在總統府前的公園路和凱達格蘭大道口的雙十慶典LED牌樓，今早亦展現李登輝的紀念圖像及「民之所欲、長在我心」等名言。

早上8時20分，李登輝的孫女李坤儀（巧巧）捧着骨灰，孫女婿趙讚凱捧着遺照，離開李登輝生前居住的台北翠山莊別墅，憲兵電單車車隊也出動帶領靈車隊，前往五指山國軍公墓。總統蔡英文及副總統賴清德準時於9時15分抵達五指山迎靈，分別向李登輝獻花、行三鞠躬禮。靈車隊抵達後，國軍示範樂隊演奏喪禮進行曲，整個隊伍依序緩步前進五指山墓園區，包括蔡英文、賴清德及國防部相關將領等全體迎靈人員敬禮。

李登輝家屬、蔡英文、賴清德等官員全程戴着口罩。上午9時30分迎靈隊伍在緩步進入墓園區，抵達後，李坤儀將手捧的李登輝骨灰罈交給現場職員，其他人則安放十字架、遺像、旗盒、褒揚令及骨罐。奉安儀式在9時33分正式開始，家屬先行向李登輝致敬，由新抱張月雲代表獻花，並行三鞠躬禮，結束後站在家屬答禮位。

接着由蔡英文獻花，並向李登輝行三鞠躬禮。而賴清德後率其餘官員向李登輝行三鞠躬禮。隨後，由台灣基督長老教會濟南教會主禮牧師黃春生及司禮長老闕盟昌主持基督教禮拜。

據了解，新北市警局今晨6時起，在靈車隊行經路線進行路面管制，7時設置安檢崗，路過民眾都必須表明身份，由於汐止山上有許多小型工廠，員工需要報出電話讓警方回電確認，才允許續繼前行，維安相當嚴格。新北市警局表示，主要是擔心民眾攜帶危險物品，或是以布條、雞蛋抗議，但早上情況正常，未有抗議行為。此外，由於五指山地點較偏遠，加上今日奉安禮拜未對外開放，今日未有民眾聚集等待李登輝的靈車隊。

奉安禮拜儀式分為移靈、迎靈、禮拜及奉安禮等4部份。總統府尊重家屬意願，典禮不對外開放。儀節將比照9月19日追思告別禮拜，由台灣基督長老教會協助，按基督教禮拜程序，並符合卸任總統身份的慣例與體制辦理。蔡英文、賴清德並將進行禮敬儀式，禮敬結束後，由台灣基督長老教會舉行禮拜，禮拜程序後行奉安禮，國防部並鳴葬槍3響，表達對李登輝之崇敬與追思，李登輝將長眠於五指山國軍示範公墓特勳區。奉安禮拜整體儀式預計於今天上午10時20分結束，全程歷時約2小時。

台灣《蘋果新聞網》

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