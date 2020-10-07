文化滅絕丨反漢語教學拒送兒子返學 蒙古族律師胡寶龍被捕

內蒙古維權律師胡寶龍曾參與反對「漢化教育政策」，作為一子之父的他，不久前拒絕送孩子上學，表達對內蒙古全面實行漢語教學的不滿。3周前，胡寶龍被通遼市警方以涉嫌「尋釁滋事罪」刑事拘留，現被檢察院批捕。

今年8月底、9月初，內蒙古通遼市、鄂爾多斯市、呼和浩特市等多地的數萬學生和家長發起罷課和抗爭集會，反對當局加強漢語教學，遭到當局驅散和拘捕。一個月後，參與維權的蒙古族律師胡寶龍被捕。

旅居美國的蒙古人諾民向自由亞洲電台表示，她從胡寶龍的姐姐那裏得知消息。諾民說：「我直接給他姐姐打過電話，他姐姐不想說，電話裏沒辦法說。通遼當地有的學生家長說，（當局）為了平息家長們的憤怒，把他抓進去。大概在十幾天前，我就問寶龍被抓了，她（姐姐）說是。群裏說他被檢察院起訴了，批捕了。」

胡寶龍是通遼市蒙嘎立律師事務所負責人，該律師事務所主要為蒙古族人提供法律服務。當年曾經在胡寶龍律師事務所工作過的諾民憶述：「當時我們也在用蒙古語做法律網站，那時，我們的網站是內蒙古唯一的法律網站。當時他代理巴圖張嘎案，就因為他代理那個案子以後，不准他出國了。」

據通遼蒙古族人披露，當地蒙古族人反對漢語教學，共有8人被警方以涉嫌「尋釁滋事罪」刑事拘留，其中包括9月上旬被捕的律師胡寶龍。

現旅居日本的學者忽必斯稱，胡寶龍被捕前，9月4日曾聯絡過他，當局指胡寶龍向境外「洩露秘密」。忽必斯說：「胡寶龍這次抗議是因為他的孩子今年要入小學。他是以父親、家長的身份抗議『雙語教育』。另外一個人說他被捕是向境外人士『傳遞消息』。他的消息都是在微信上，一般人都知道的普通訊息。」

胡寶龍畢業於內蒙古師範大學蒙文系，曾參與八九民運，他主張自由，屬於中國異見人士。從事律師職業後，胡寶龍曾代理內蒙古異議人士巴圖張嘎案、著名蒙古族維權作家高玉蓮案。

胡寶龍於2000年創辦由蒙古族律師組成的蒙嘎里律師事務所，立志要維護蒙古族合法權益。他曾經多次被內蒙古衞視蒙古語「法制先行」節目邀請為嘉賓，為牧民提供法律諮詢。2010年9月28日，胡寶龍被二連浩特邊防警察禁止出境，理由是他涉嫌「危害國家安全」，並被告知其通遼市公安局已經把他列入到「不能出境人員」名單。

自由亞洲電台

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