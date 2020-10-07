共機擾台｜清晨再闖台空域遭驅離 今年首廣播回應「台灣地區 不要干擾我正常行動」

解放軍軍機自9月中旬起連日擾台，繼昨日中午11時55分再度入侵台西南防空識別區（ADIZ），遭台軍依慣例2度廣播驅離後，相隔不到24小時，今日清晨再度進入台西南空域，不過就在台方廣播驅離時，共機罕見廣播回應。這是大陸軍機今年首次針對台軍廣播回應。

台灣國防部昨晚在官網發佈「即時軍事動態」，為空軍司令部公佈當日一架解放軍運8反潛機再度侵擾台西南防空識別區（ADIZ），台軍除派遣空中巡邏兵力應對並施以廣播告警驅離外，還以防空飛彈追監作適時應處。

不料才相隔不到24小時，共機再度動作，據《自由時報》報道，共機今日清晨5時20分，再度入侵台西南防空識別區，高度7,000米，台空軍廣播驅離，內容同樣維持常態性「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度7,000公尺（米）的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」同一時間，空域外有三架美國空軍KC135加油機，正由南海經巴士海峽編隊返回嘉手納基地。

值得注意的是，共機今日廣播回擊台空軍，稱台方為「台灣地區」，還說「我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動！」這不僅是共機今年首度廣播回應，更是第一次記錄到直接稱呼台方「台灣地區」。

據「台灣西南空域」粉絲專頁管理員許先生分析長期記錄，過去回應內容只聽過「正在執行任務」，沒有聽過「正在進行訓練」，更是第一次記錄到大陸軍機直接發話稱「台灣地區」，顯見大陸已把西南空域當自家，反而認為台空軍驅離是干擾。

據台灣國防部的公開資料指出，9月16日至10月6日，已有54架次共機擾台：9月16日運8反潛機2架次；18日2架轟6、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；27日是空警500預警機、運8各1；9月29日運8反潛機2架次。10月1日、3日、4日，均有1架運8反潛機侵擾台西南防空識別區，6日共軍再以1架運8反潛機侵台西南空域。

《自由時報》／三立新聞網

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