藏族女網紅遭前夫燒死屍骨未寒 東莞大劇院冷血谷新劇被轟「食人血饅頭」

四川阿壩州金川縣藏族女網紅拉姆，上月14日晚在家中直播時，遭前夫淋汽油點火致全身9成皮膚燒傷，延至同月30日不治，終年30歲。逝者屍骨未寒，東莞玉蘭大劇院昨（6日）竟然利用拉姆為新的舞台劇大做宣傳，發表一篇題為「拉姆為前夫所燒，而我只為你燃燒」的文章吸引網民。有網民批評，宣傳應守住底線，不應將別人的悲痛變成冷血的調侃對象。約20分鐘後，這篇在微信的推文已被刪除。

昨晨10時01分，東莞玉蘭大劇院在微信公眾號宣傳舞台劇《重生》，並推出一篇題為「拉姆為前夫所燒，而我只為你燃燒」的文章，內容列舉一些情殺相關新聞，寫道：「但依然有人懷抱着熾熱的永恆的愛，『我只為你燃燒，請為我敞開懷抱』……《重生》是一個喚醒愛情的真實故事。」

宣傳文章隨即引發網民討論「實在太冷血」，紛紛留言批評：「玉蘭大劇院竟然蹭這個熱點，是不是腦子進水了？」「作為一個高雅的藝術場所，玉蘭大劇院犯這樣的錯誤實屬不該！」「吃人血饅頭！」

東莞玉蘭大劇院職員向內媒記者證實，官方宣傳推出了「問題文章」，並解釋：「是的，非常抱歉，我們已經對此做了刪除處理。」

東莞玉蘭大劇院主要由東莞市保利玉蘭大劇院管理有限公司營運。據玉蘭大劇院官網顯示，東莞市保利玉蘭大劇院管理有限公司於2005年11月24日成立，隸屬於北京保利劇院管理有限公司，公司全面負責東莞玉蘭大劇院，以及其附屬設施的經營管理。

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