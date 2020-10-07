港版國安法百日｜港人恐懼與日俱增 BNO成救命草 移民顧問：查詢買英國樓個案急升4成

「港版國安法」實施一百日，內地官媒新華社一篇發自香港的報道指：「大家期盼已久的安寧生活終於回來了」，但這與港人的認知存在嚴重落差。事實上，港人對失去自由的恐懼與日俱增，街頭巷尾越來越多人談論如何「脫港」遠走他方，以致近日再度出現大規模移民潮。據中大一項最新民調顯示，有44%人有移民或移居外地的打算。有移民及升學顧問對《蘋果》表示，近日「讓資金先行」的移民查詢個案大增3至4成，主要是利用英國BNO「5+1」的新政策移居當地，因此先在當地買樓置業，或安頓子女先到英國升學，自己容後一步再「脫港」。

新華社該篇由3名駐港記者負責採訪及撰寫的文章，題為「大家期盼已久的安寧生活終於回來了——市民見證香港國安法實施近百日成效」，文章一開始，就將香港在「港版國安法」實施百日之際，描寫成回復到繁華祥和的景況。

文章引述一名姓蔡的香港市民指，「經歷長時間的社會動蕩，大多數市民都盼望香港能盡快重回正軌」，又形容去年6月爆發的反送中運動是一場人禍，「這場『人禍』在香港國安法出台實施後終於得以終結。『香港國安法實施後，社會氛圍好了很多，大家期盼已久的安寧生活終於回來了，做生意、上班、逛街都不用再擔驚受怕。』」

香港真的如新華社文章所指的，一切在「港版國安法」實施後轉好？抑或是新華社的駐港記者完全生活在平衡世界，體驗不到源自內地的武漢肺炎疫情對香港經濟的摧殘，遠甚於去年的反送中運動？

根據香港大學香港經濟及商業策略研究所發佈的宏觀經濟預測，本港第四季經濟預期按年跌4.5%，較第三季的預期6.5%有所收窄，但失業率繼續攀升，從第三季估計的6.2%輕微惡化至第四季的6.4%。另外，市場研究機構IHS Markit指，9月份香港採購經理指數（PMI）由8月份的44.0，上升至47.7，屬近3個月來最高，不過有關數字仍低於盛衰分界線，反映私營經濟的景氣度進一步轉差。

新華社的文章多番藉着所謂香港市民的嘴巴指，「香港國安法實施近百天，威力已經顯現，少數亂港分子倉皇出逃，害群之馬明顯被震懾，暴徒不敢再制造動亂，交通、市面都恢復了往日的順暢熱鬧，民眾也能安心地工作和生活了」，又稱「事實證明，香港國安法震懾打擊的是『黑暴』，保護了絕大多數市民的自由和權利。」

然而，實情是香港政府搞白色恐怖，不斷用「港版國安法」或防疫限聚令，打壓香港人進行遊行示威的自由，又清洗教育界，不斷對所謂「黃師」秋後算賬之餘，並藉着各種課程檢討，加入愛國主義等洗腦教育。

港人對失去自由的恐懼與日俱增，越來越多人選擇移民。雖然目前仍未有確切數字顯示，究竟有多少港人在「港版國安法」後決定移民，但根據香港中文大學香港亞太研究所最新發表的民調顯示，有43.9%受訪者指，如有機會將打算移民或移居外地，當中有27.3%人的移民原因是「不滿特區政府/特首/高官/不滿政府政策」，另外合共37.4%指是香港自由變壞或政治不民主。

今年8月，中大大學傳播與民意調查中心所做的同類民調亦有相似發現，超過3成受訪者表示有移民打算，當中有逾7成人更指國安法實施是選擇移民的主因。另外，星之谷移民顧問公司委託香港民意研究所就一項港人移民意向進行調查，結果顯示兩成人打算移民離開香港，當中45%受訪者希望兩年內能夠實行移民計劃。

星之谷移民顧問公司董事總經理莊鈺洪對《蘋果》表示，去年下半年開始，向他們公司諮詢移民的個案暴增逾10倍，及至今年武漢肺炎疫情爆發後，稍為回落，但到國安法頒佈後，香港人又再經歷一次信心危機，查詢移民的個案又再急增。自英國在7月宣佈明年一月無條件開放香港BNO持有人入境申請移民的政策後，這一波移民潮卻出現了一個明顯的變化，就是絕大部份個案都是所謂的「讓資金先行」，主要是查詢如何購買英國樓，數字比平日高出3至4成，甚至比真正急於移民個案為多。至於其他諮詢有關國家的移民個案反而下降，例如過去一直受港人歡迎的加拿大，在這段時間就大幅下降8成。

莊鈺洪解釋，很多港人選擇移民都是出於買個保險的心態，當中有一定的成本，但以BNO入境方法移居英國幾乎是零成本，即使對一些不甚具備移民能力的人也有一定的吸引力，因而大受港人歡迎。不過，由於英國要求申請人要連續居住在當地5年，不容許以「太空人」方式申請入籍，因此很人都是先買英國樓，「讓資金先行」。根據粗略估計，過3個月，香港人已購入英國7,000套新舊物業。而他相信，最近這股移民潮與今天的香港政治環境有莫大關係。

英國升學顧問張曉雯對《蘋果》指出，自7月份有關BNO平權的消息傳出後，當時有關查詢送子女到英國升學的個案升得最瘋狂，平日可能只有一至兩宗，卻急升至每月800至900宗，特別是BNO持有人可帶同子女移居英國，並入讀公立學校，甚具吸引力，有關升學講座的參加者更有3至4倍的增長，甚至有家長已賣樓，準備陪子女到英國升學 。

張曉雯表示，港人送子女到英國升學的最大原因，主要是擔心香港的教育質素與課程。即使部份人對BNO「5+1」的要求卻步，但也願意先送子女到當地升學，之後再作打算。

事實上，很多港人確實已從口頭上講移民，轉變為採取實際行動，實踐移民計劃。積金局早前公佈數字指，截至今年首季的數據，打工仔以「永久離港」提早取走強積金（MPF）逾7,600宗，按年上升約一成；涉及金額12.95億元，較去年同期的9.8億元驟升32%。而自去年初至今年3月底的過去一年多，累計總共有3.8萬宗申請，合共提走逾61.4億元。

另根據警務處數字顯示，於2015年至2018年，申請俗稱良民證的「無犯罪紀錄證明書」的人數維持在25,000人以下，至去年急升至逾33,000人，而今年截至8月，共有近20,000人申請相關證明書。

《蘋果》記者

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！