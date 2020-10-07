國民黨「中美都不討好」

【拆局】國民黨昨提出「台美復交」議案獲通過後，前主席宣佈將出席海峽兩岸青年發展論壇。有台灣學者認為，國民黨想彌補「親中反美」的觀感，主席江啟臣欲擱置九二共識，但得不到黨內大老支持，黨內路線混亂，導致「中美兩邊都不討好」。

洪秀柱擬赴兩岸青年論壇

中共軍機近期頻繁擾台，國民黨主席江啟臣在第19屆美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）發表視像演講，呼籲大陸不要以武力處理對台事務，同時希望美國不要將台灣作為印太區域的棋子，或與陸方談判的槓桿點。另一邊廂，前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱宣佈，將出席浙江杭州舉行的第三屆海峽兩岸青年發展論壇，預計周五出發，下周三返台。

國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平指，國民黨在美國進口豬肉（瘦肉精美豬）議題上惹美國不滿，此次提案，也想彌補婉拒參加AIT餐敍的影響，回到過去國民黨親美友中的基調。但同時，洪秀柱宣佈參加海峽兩岸青年發展論壇，結果是兩邊不討好。他認為主因是黨內路線混亂，江啟臣想脫離九二共識，但黨內傳統大老仍然想走馬英九時期的「親美友日和中」道路。

今年3月當選黨主席的江啟臣曾公佈新兩岸論述，將「九二共識」定調為「過去」兩岸互動的歷史，引發國民黨歷任主席包含前總統馬英九等人反對。

《蘋果》記者