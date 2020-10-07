武漢肺炎｜ 中國全球疫苗戰疑打茅波 要求世衞推廣尚未完成試驗疫苗

武漢肺炎疫情肆虐全球，多個國家正均極積開發疫苗，中國卻涉嫌打「茅波」。據外媒報道，中國正與世衞（WHO）接洽，要求將其尚未完成第三期臨床試驗的武漢肺炎疫苗，列入世衞的緊急使用清單，進而向國際推廣使用。

綜合路透社、美國之音報道，世衞西太平洋地區基本藥物和衞生技術協調員艾斯卡雷特（Socorro Escalate）昨日在網上舉行新聞發佈會，其間披露，中國已與世衞進行初步討論，將其武肺炎疫苗列入緊急使用清單。

世衞的緊急使用清單程序允許對尚未獲得批准的疫苗和治療方法先進行評估，以加快在公共衞生緊急情況下的可先行獲得採用，這有助於世衞成員國和聯合國的採購機構確定疫苗的可接受程度。

報道引述艾斯卡雷特表示，世衞有可能透過列出這些疫苗的品質、安全性以及功效來評估，是否納入緊急使用清單，然後再提供給被世衞許可的人群使用。

中國目前進入三期臨床試驗最後階段的疫苗至少有4種，其中兩種由國家支持的中國生物公司開發，其餘兩種分別來自科興生物公司（Sinovac Biotech）和康希諾生物公司（CanSino Biologics）。這些疫苗均在巴基斯坦、印尼、巴西、俄羅斯和阿聯酋等多個國家進行測試。其中，阿聯酋進行人體試驗僅6週後，上個月已批准中國生物的疫苗納入緊急使用名單，這是中國疫苗獲得的第一個國際認可。

另外，中國生物公司（CNBG）開發的武漢肺炎疫苗還未完成測試，但已替內地35萬人接種，不少專家擔心中國這種做法並不安全。

路透社/ 美國之音/ 中央社

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