中梵協議｜教廷外長：已向中國提續約但冇回音 10.22自動失效

中梵主教任命臨時性協議的有效期本月22日屆滿，教廷外長加拉格爾（Paul Richard Gallagher）今日證實，教廷已向北京遞交續約提議，但尚未收到答覆，若協議到期前未收到回音，協議將自動失效。

加拉格爾7日接受天主教權威媒體《十字架報》（Crux）專訪時坦言，落實協議的過程很艱困，教廷對協議不是完全滿意，不是每件事都按照預期發展，但教廷不像美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）所批評的向中國屈膝，教廷在梵中協議取得重大成果，讓教宗方濟各對中國主教任命有最終發言權。

2018年中梵雙方簽署協議，主要是為了解決中國主教任命問題，因為按天主教教義，全世界主教都須由教宗任命，但中共政府過去堅持宗教獨立自辦、不受外國勢力干預，境內主教皆需由中國政府官派，教廷任命的主教反被打壓為「地下主教」。

中梵協議內容未有公開，但加拉格爾在專訪中證實，透過協議，中國政府承認教宗在中國天主教的領袖地位，教宗對中國主教任命有最終決定權。

加拉格爾又稱，這是自1950年代之後，中國所有主教首度與教宗共融，中國政府不是讓教宗對中國主教人選可給一點建議，是讓教宗對任命中國主教有「最終發言權」（final word），這是非常重要的進展。

加拉格爾表示，他不是要吹噓教廷在梵中協議取得的成果，但正如教廷國務院長帕羅林（Pietro Parolin）所形容，協議「打開了一扇窗」，或可說是讓教廷「一趾擠進了門」。

談到中梵協議的困難，加拉格爾表示主要有兩點：第一是審查主教候選人的困難，因為要了解一位主教候選人是否適任，需要接觸訪談當地教友，但教廷在中國沒有管道落實審查，只憑紙上作業很難；第二個難題是北京當局作出的承諾，到了地方當局無法落實。他說，通常跟北京談判時，對方會說這個建議很合理、可接受，但到了地方政府時，這些善意好像就無法準確傳遞，無法轉化為有助當地天主教徒生活的行動。

至於美國批評中梵協議可能替中國壓制宗教自由與人權之舉背書，加拉格爾表示，他理解外界會有這類質疑，有些大國可以用商業金融或軍事戰略方式來對應中國，但教廷是小國，跟中國沒有外交關係，「沒有別的牌可打」，必須與中國透過互動解決問題。

加拉格爾又稱，教廷唯一的工具是對話，沒有梵中協議，跟北京根本沒有溝通管道，教廷在香港有代辦，但那只是教會事務層次的溝通渠道，沒有政務窗口，「我不是指現在溝通渠道很多，但有總比沒有好」。

加拉格爾表示，因為武漢肺炎疫情限制旅行，梵中談判代表最近無法碰面，但透過中國駐意大利使館作為中間人，溝通還算順利，儘管中國尚無回音，教廷態度仍然樂觀，他相信中國會同意續約，因為「你在跳下水之前總會試試水溫」。

中央社

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