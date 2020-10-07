台海升溫｜中共導彈搭北斗衞星威懾美軍 台軍兩秘密武器備戰

台海局勢升溫，中國北斗衞星導航7月底正式開通，8月下旬立即在浙江與青海兩地，導控東風-21D與東風-26型飛彈，異時異地發射導彈，卻能同時精準命中南沙群島海域目標，震懾美軍。台軍面對中國導彈「點穴戰」的壓力也倍增，不過，國防部將領強調，為反制解放軍的北斗衞星導航系統，已備有「硬殺」、「軟殺」秘密武器，除了可以「萬劍彈」攻擊定位基地台，還可以電子頻譜干擾方式，讓北斗衞星系統失準，大大降低導彈殺傷力。

近來共機頻繁擾台挑釁，美軍太平洋艦隊上月底公佈「列根號」航母打擊群10多艘軍艦與戰機，在南海空域、海域同型，大騷「肌肉」。面對美軍海空戰力，解放軍8月底自浙江和青海向南海西沙群島附近海域發射有「航母殺手」之稱反艦彈道飛彈東風-21D和東風-26型，在「北斗衞星導航系統」下，以2波發射的方式、「異地」、「不同時間」發射，卻可在同一時間點「精準命中目標區」，不僅大幅提升精準度，精準命中目標區，威嚇意味更是加重。不過，台軍的長程預警雷達均全程掌握。

過去，全球只有美國的全球衞星定位系統（GPS）、俄羅斯GLONASS，以及歐洲太空總署的伽利略（Galileo）系統，提供衞星定位服務。但在中共從1990年代開始發展北斗導航系統，經過30年的努力，才在今年完成全球定位系統的建構。

對於中共完成北斗衞星導航系統，加大對台威脅，台軍將領指出，國防部因應北斗衞星，已完成「硬殺」與「軟殺」的建構，可在戰時發揮影響北斗衞星精準度。在電子作戰中，「硬殺」是指以實質上破壞或是殺傷敵人的系統、人員與相關設施，以阻絕敵人進行各種電子作戰行動的能力；而「軟殺」則是以非物理性，非實質上的摧毀方式降低或是壓制敵人使用電磁波的行動與能力。

該將領稱，「硬殺」方面，雖然台灣無法研發長程飛彈，直接擊毀在地球軌道上繞行的北斗衞星，但經國號戰機配備「萬劍彈」，萬劍彈屬集束炸彈，可以在敵防空飛彈射程以外遠距發射，射程250公里，並藉GPS衞星導航與慣性導引，飛行至目標上空後，直接對地面進行「霰彈槍」式轟炸，透過直接擊毀其地面上的基地台及控制站，大大降低裝有北斗衞星的導彈的精準度。

至於「軟殺」方面，該將領表示，由中科院所研發的「衞星導航干擾系統」，包括有「北斗干擾車」與「GPS干擾車」，可在發生戰爭時，有能力直接干擾「北斗衞星系統」及GPS定位系統。相關人士透露，目前台灣重要軍事設施包括「衡山指揮所」、花蓮「佳山基地」等，也都有此種裝備，讓解放軍的第一擊無法命中目標。

至於台軍為何要建構「GPS干擾車」，該將領解釋，中共導彈除使用北斗外，同時也配備GPS衞星定位系統，所以為了安全起見，台軍建構二套系統的干擾車是有必要的。

「不過這套北斗系統仍有其缺陷。」國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲認為，美國軍用GPS訊號誤差約可控制在10至50厘米左右，但中國研發的北斗衞星系統誤差約莫是2.5至10米，對短、中程導彈可能不影響，但對長程精準飛彈來說，可能就無法有效貫穿目標。另外，北斗系統電子元件及系統仍有其不穩定性，軍用功效仍尚待觀察。而台方反制措施以「軟殺」為主，可採訊號干擾、衞星失效等方式，或是以方陣快炮、愛國者飛彈阻絕，有效攔共軍截精準武器打擊。

台灣《蘋果新聞網》

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