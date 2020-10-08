台強化後備軍　人數倍增至26萬

除了軍備，台灣在兵力亦開始準備。台灣國防部長嚴德發昨透露將強化後備軍，將增加至12個後備旅，訓練由現時「兩年一練」，改為「一年一練」，訓練人數由現時12萬人增加至26萬。

擬加薪最多1.5倍

嚴德發指，後備部隊的訓練部份由現行「兩年一練」，改為「一年一練」，每次14天，訓練人數從現行的12萬人增加到26萬人，目前訓練機構正在規劃，明年不會馬上實施，預計在2022年實施。在工資方面，國防部正研議教育召集人員優待條例，每天薪資增加為1.2至1.5倍。現時台灣市民參加後備軍訓練，士兵一天領700台幣（約189港元），士官800元（約216港元）、軍官900元（約243港元），參加者的所屬公司必須給予假期。在裝備方面，未來後備軍將跟常備部隊一致的裝備。編制上未來將18縣市後備指揮部合併至戰區編管。

嚴德發透露美國特別關注台灣的「城鎮守備」，未來每個縣市都有守備部隊，特別是涉及油、水及電的關鍵設施都有專責守備部隊。台灣官方又透露防衞動員署規劃在2022年1月成立，人員規模從現行32人提升到150人，為行政院三級機構。根據台灣法例，18至36歲市民都必須服四個月至一年的兵役。退役後的軍人會自動成為後備軍。未來一旦開戰，這些後備部隊會被動員上戰場執行任務。

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