劉曉波獲和平獎10年 劉霞將出席德國柏林一展覽

今日是已故諾貝爾和平獎得主劉曉波獲獎10周年，目前旅居德國柏林的劉曉波遺孀劉霞，今日將會出席當地一個展覽，但沒有其他特別安排。

劉霞透過朋友對香港電台表示，雖然早前在德國經歷一些艱難的事情，但現在越來越好，目前情況不錯。

現年59歲的劉霞，由於長期被中國當局軟禁在北京家中而患有抑鬱症，需定期見心理醫生和服藥，但身體並沒其他問題。劉霞的朋友稱，自從10年前宣佈劉曉波獲獎後，他們一家就開始無數災難，今日是他們的「受難日」。

劉曉波2009年12月25日被當局以煽動顛覆國家政權罪判處有期徒刑11年，剝奪政治權利兩年，2010年10月8日則獲得諾貝爾和平獎，表揚他長期以來以非暴力方式在中國爭取基本人權，也是諾貝爾獎歷史上唯一一位從獲獎至辭世未能恢復完全人身自由的諾貝爾獎得主。

劉曉波2017年7月服刑期間因肝癌病逝，劉霞一年後獲准離開中國，到德國柏林生活。去年她曾分別在德國法蘭克福和台北舉辦攝影展，目前正在柏林舉辦攝影展。

香港電台

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