武漢肺炎｜日擬放寬對中國旅遊禁令 內地網民：你不怕我們，我們怕你啊！

武漢肺炎在全球肆虐，許多國家紛紛封關鎖國，冰封各地旅遊業。隨着部份國家疫情趨緩，日本據報準備下月對包括中國在內的12個國家或地區放寬旅遊警告，由「避免前往」降為「避免非必要的旅行」。不過，許多中國網民卻放錯焦點，誤以為日本想吸引遊客入境，條件反射式地向日本新措施「潑冷水」，揚言「你不怕我們，我們怕你啊，給我錢都不去」、「不會讓日本人賺中國人的錢」和「留在國內較在日本安全」等等。

據日本《讀賣新聞》報道指，疫情全球爆發後，日本先後將159個國家或地區列為「第三級警示」，要求國民「避免前往」。隨着部份地區疫情緩和，計劃考慮向台灣、中國、澳洲、新西蘭、新加坡、南韓、越南、馬來西亞等12個國家或地區在11月開始放寬旅行禁令。

報道指，日本政府打算屆時將上述的12個國家或地區降為第二級旅遊警示，即呼籲民眾「避免非必要的旅行」，是疫情發生後日本首次調低旅遊警示。日本的旅遊警示分為4個級別，最嚴重為第四級「宜儘速離境」。

另外，日本經濟新聞7日也報道，日本人或持有3個月以上居留資格者前往國外出差時，也將有條件免除其返國或再入境時隔離2周的規定。

對於日本放寬國民的出境旅遊警示，中國的網民也反應激烈。由於日本近期就中國對香港及新疆的人權問題多有批評，許多網民也對日本不滿，當知道日本打算降低對中國的旅遊警示時，放錯了焦點，紛紛揚言不會赴日消費，讓日本人賺中國人的錢，又指日本目前的疫情較中國嚴重，留在國內旅遊更安全。

日本在疫情爆發後，制定了包括159個國家或地區的禁止入境名單，目前考慮放寬入境限制也只是針對商務客，遊客不包括在內。根據日媒10月4日的報道，日本當局為了配合押後至明年舉行的東京奧運會，現正研究最快在明年春天試行「有條件」開放外國遊客入境。

網民反應

聰明容易睿智難：不要命了麼？去他那旅遊

石頭的渝蓉生活：日本疫情控制得不讓人放心

TTQ甜甜圈95：日本不是剛投票出最討厭中國的國家是日本嗎？為啥還上趕着去？

陪伴你2013：不去，說實話，我真心害怕被傳染。

阿樂學長：對五眼聯盟國家沒有一點好感！再想到安倍攢動特朗普發動貿易戰。對小日本這個國家骨子裏更沒好感！

DDGNMPS：不想 現在國內最安全

綜合報道

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