疫苗外交｜內地售千元外銷僅$31差37倍「大細超」 學者：習平賣疫苗拉攏盟友

武漢肺炎肆虐全球，疫情至今仍未見盡頭，各國只能等待疫苗正式面世，始能看見曙光，外界另一關注點是疫苗的價格。早前，內地傳媒報道，內地藥廠向巴西出口的疫苗價格僅4美元（兩針，約31港元），惟另有藥廠董事卻透露，內地疫苗價格可能高達1,000元人民幣（兩針，約1,156港元），兩者價格相差達37倍，即時引起內地民眾不滿，狠批藥廠及中國政府「大細超」。香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛接受《蘋果》訪問，認為中共的疫苗外交反映中共高層只着眼於維持國際關係，鞏固在國際社會的地位，「人民不滿聲音非中南海最重要考慮」。

陳家洛指出，如認為中國沒有實行疫苗外交，實屬天真，中國出口廉價疫苗，其實是要與美國或其他先進西方國家競爭。外界都認為今次疫情源自武漢，故中國不能高價出售疫苗，否則外界會認為「中國利用疫苗賺錢，等於對該國造成二度傷害」。

中國亦選擇參與「一帶一路」的國家或者與美國關係不太好的國家出口疫苗，反映正與美國進行競爭，同時有調查指不少國家對習近平及中國印象轉壞，「佢（中國）冇得去歐美或醫療體系先進的地方賣弄慷慨，只能喺『一帶一路』或者發展中的地方做工夫，鞏固中國在國際社會的江山和盟友。」他認為，這是為下一輪中美角力進行的預備工夫。

對於國內外的疫苗價錢有巨大差距，引發民眾不滿，陳家洛認為反映習近平的一貫管治風格：「人民反對聲音有力咩？佢會用打壓、箝制或疏導等方法去解決，呢個（人民不滿聲音）非佢和中南海最重要的考慮」。

陳家洛認為，中國在國際形勢上，面對美國在南海和台海的動作、與不同盟友的交往，加上印太圍堵政策等，所以會細心透過疫苗外交經營和國內經濟復蘇勢頭，牽制美國和其他國家的圍堵策略。

中國以廉價出售疫苗的消息，是由鳯凰網報道，巴西當地時間9月30日，聖保羅州政府與中國科興中維生物技術有限公司（簡稱：科興）簽署一份購買4,600萬劑武漢肺炎疫苗的合同。內容訂明，疫苗獲得批准後，聖保羅州將向科興支付9,000萬美元（約6.97億港元），獲得預計將在12月底上市的疫苗。合同又披露疫苗定價只是4美元，是中國歷史上首次向海外出口疫苗產品。惟鳳鳯網的報道未幾就被刪除。

香港《南華早報》上月亦報道，中國兩款疫苗正在申請藥監部門的有條件批准，一旦獲得批准，疫苗2針最高定價為600元（約694港元）。有參與製造武漢肺炎疫苗的國藥集團旗下兩款疫苗，已於七月全部進入第三階段試驗，預計在12月底上市。集團董事長劉敬楨曾透露，一針疫苗劑量是4微克，保護率100%，需要2針，價格應在1,000元人民幣內。

繼巴西之後，科興於8月1日在印尼，9月16日在土耳其也開始疫苗三期階臨床試驗。如果獲批，預期也將按友情價向兩國提供部份疫苗，但未必是2美元一針的價格。

8月6日，上海疫苗研究人員陶麗娜曾透露，中國可能最早在10月底就可以製造武漢肺炎疫苗，在獲得一定數量後，將考慮出口疫苗到菲律賓和巴西。中國國家衞健委科技發展中心主任鄭忠偉早於8月22日曾表示，武漢肺炎疫苗屬於公共衞生產品，其定價不能以市場的供需矛盾作為定價依據，只能以成本作為定價依據。

國際上有一個「COVID-19疫苗全球獲取保障機制」（COVAX），是全球疫苗免疫聯盟（GAVI）、流行病防範創新聯盟（CEPI）和世界衞生組織（WHO）專門為促進疫苗的研發和生產，並公平獲得武漢肺炎疫苗的機構。COVAX的調查報告認為，疫苗在富國和窮國將應該有不同的價格，在富國價格可以高一點，但是在窮國必須便宜一點。

報告認為，對於富國來說，每劑疫苗最高價格不應該超過40美元（約310港元），2針即約80美元（約620港元）。根據資料，美國輝瑞疫苗每2針價格為40美元（約310港元），強生20美元（約155港元），俄羅斯疫苗定價則為20美元（約155港元）。

即使內地的武漢肺炎疫苗未有正式定價，但報道透露的資料卻顯示國內外疫苗價錢有天淵之別，加上9月30日，外交部發人汪文斌透露，中方將以各種方式優先向發展中國家提供疫苗，包括捐贈和無償援助，因而激起民眾不滿，有人調侃「你的自豪感還存在嗎？」，有人亦提出「坑老百姓」。

《蘋果》記者 / 鳳凰網 / 新浪微博

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