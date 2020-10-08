雙十慶典｜預演下午登場 F-16V戰機成焦點 軍系社團下令禁罵總統、軍人

台灣雙十慶典即將到來，籌備委員會今日下午將在總統府前舉行預演。由於退役上將、前陸軍總司令陳廷寵日前批評「國軍戰力為零」，引發爭議，而中央軍事校友總會將於雙十節當日下午，在台北市政府前廣場舉辦「璀璨雙十 捍衞中華」嘉年華活動，總會發言人兼副秘書長劉志堅昨日表示，嘉年華活動並非為了選舉，只是「單純慶賀中華民國生日」，因此特別要求參加的退伍軍人、軍眷「不能罵總統，也不能罵國軍」，希望出席民眾都是為台灣打氣、慶賀。

雙十下午預演 F-16V戰鬥機出動

雙十慶典的籌備委員會今午將在總統府前舉行預演，全兵力包括UH-60M、CH-47SD直升機，以及空軍最新完成性能提升的F-16V戰鬥機、雷虎特技小組所屬的AT-3教練機，都會出動演出。

據台媒報道，今年慶典以「民主台灣 自信前行」為主軸，主視覺設計以聲波線條為核心，象徵台灣藉由多元聲音彼此間的交流、融合，造就了民主的進步。

因為台灣武漢肺炎疫情防疫成果備受肯定，慶典由防疫有功代表及台北醫學大學合唱團共同領唱「國歌」，並由來自醫護、口罩國家隊、疫情中心代表、移民署、警政署單位等100位防疫英雄的防疫國家隊，乘悍馬和中型戰術輪車接受各界致意。

兵力展示方面，台軍黑鷹直升機、CH-47SD直升機，將吊掛巨型青天白日滿地紅旗飛越觀禮台。最後會出動空軍雷虎小組AT-3教練機、F-16V戰鬥機，分別以五機編隊通過台北市區上空。

表演活動則包括，苗栗陳家班北管八音團、三軍聯合樂儀隊、憲兵快反連、北一女樂儀旗隊、警政署維安特勤隊與空勤總隊陸空聯合操演等。

另外，台北市警交通大隊表示，針對慶典預演，將於今早11時至下午5時進行道路管制。另為配合雙十慶典，將於9日晚間10時至10月10日下午1時，以及10日凌晨零時時至下午1時，進行分階段的道路管制。

軍系社團下令：雙十慶典不能罵總統、軍人

台灣中央軍事校友總會昨日表示，中華民國中央軍事院校校友總會邀集軍系及民間社團，在10日當天下午2時至5時30分時，在台北巿政府前，共同舉辦「璀璨雙十 捍衞中華」嘉年華活動，預計邀集萬人齊聚台北市府廣場，揮舞青天白日滿地紅旗。

發言人兼副秘書長劉志堅強調，舉辦嘉年華並非為了選舉，而是「單純慶賀中華民國生日」，因此特別要求參加的退伍軍人、軍眷「不能罵總統，也不能罵國軍」，希望出席民眾都是「挺中華民國、挺國軍，為國家打氣、慶賀」。

據校友總會指，嘉年華以「捍衞中華、愛國家、愛國旗、歡慶雙十」為主軸，以青天白日滿地紅旗為主要圖騰，並安排向青天白日滿地紅旗致敬及簽署萬人宣言等儀式，展現慶典的莊嚴與隆重，和與會人員的共同心聲，並藉此宣示全力支持「和平無價、戰爭無情」的「無戰」理念。

台灣《蘋果新聞網》

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