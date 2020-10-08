10.1長假丨西安白鹿原熱氣球職員 遭怪風扯上半空

陝西西安白鹿原白鹿倉景區周三（7日）一個準備升空的熱氣球，突然遇到一陣強風，令工作人員一下子雙腳懸空，掛在吊籃被帶到空中，所幸沒人受傷。

網傳影片顯示，一個熱氣球傾斜升空，吊籃在空中搖擺，有人被掛在吊籃，吊籃內還有人站立，場面引起旁觀者驚呼。

涉事景區負責人指，事發於本月7日下午5時多，工作人員準備熱氣球升空時，風力風速符合飛行標準，豈料準備好後突然遇到一陣強風，令熱氣球馬上升空，工作人員也被突然帶起；事發後當值員工控制住熱氣球平穩設回地面，事件沒人受傷。負責人並指，景區以後會強化安全意識，加強氣象研判，保障安全飛行。

熱氣球活動是該景區為10.1假期而設的特別活動，根據西安市文化和旅遊局官方微博所指，2020西安白鹿原白鹿倉第四屆熱氣球嘉年華活動於本月1日起一連8日舉行。

就在西安意外發生的5日前，湖南株洲悠移莊園熱氣球飛行營地一名兼職大學生，從熱氣球飛墮地下身亡。

上海澎湃新聞網／《南方都市報》

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