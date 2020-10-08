美擬限制騰訊、螞蟻集團 阻中企支配全球數碼支付

美國續以國安理由追擊中國的科技企業！彭博社周三（7日）報道，美國特朗普政府正考慮對螞蟻集團和騰訊微信支付平台祭出限制，以防堵其威脅美國國家安全。

報道引述多名消息人士指出，特朗普政府高層最近幾周正在討論在成為美國重大威脅前，如何防止中國企業進入美國的金融體系，正在考慮是否要對螞蟻集團和騰訊的支付系統作出限制。報道指，特朗普政府目前未急於要作出決定。

消息人士表示，美國政府擔心螞蟻集團和其他中國金融科技平台將主導全球的數碼支付，而這可能讓中國獲得數以億計的銀行業務和個人數據。

據兩名知情人士透露，有高級官員在9月30日於白宮舉行的戰情室 (White House Situation Room) 會議上討論了這個想法。之後美國總統特朗普便確診了武漢肺炎，致往後數天這個針對中國科企的問題沒有太大進展。

報道指，有關的消息人士承認，在提出這些限制之前，目前很難推動此一進程，他們正在尋求於法有據的方法。

正推進在香港及內地上市的螞蟻集團發表聲明說，不知道有關美國行政部門的討論，強調公司業務主要在中國。而騰訊暫時未有回應。

彭博社

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