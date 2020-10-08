龍應台「反戰論」惹反感 被斥低檔次矯情

兩岸關係緊張，甚至有指戰爭將一觸即發。台灣作家、前文化部長龍應台在Facebook發文指，「不管你說甚麼，我反戰」，質疑政府把人民當籌碼，引發輿論反彈。台灣作家楊索斥道「矯情的人很多，像龍應台矯到此等檔次的少。」台灣律師吳秋遠駁斥，「不管你說甚麼，我反共。」

龍應台的帖文闡述奧地利畫家克林姆跟法國雕塑家羅丹在維也納喝下午茶，欣賞鋼琴、雪茄、壁畫、歌劇等文明之物的畫面，羅丹強烈感受到「孩童似的幸福」，幾年後，因為戰爭全毀。龍應台質疑，「微小的、平靜無事的片刻——一隻孩童似的天真的貓、一張被貓當作特大號抓板的無所謂的破沙發、一本由無數個文明細節織出的關於科學和藝術的書.....可以持續嗎？我有權利要求持續嗎？戰爭是可以把人民當籌碼、豪賭一盤的嗎？戰爭是可以當綜藝茶餘飯後隨便聊聊的嗎？怎麼我看見的卻是文明所有細節的毀滅呢？」帖文以「不管你說甚麼，我反戰」作結。

網民不受落龍應台的言論，留言「去跟中共說」、「去跟習近平說」、「不管你說啥，你只是沒有靈魂的文字匠」、「誰不反戰?大家都反戰啊，但想開戰的成天武嚇我們的是中共!!你這講法跟馬英九（首戰即終戰）一樣，就是要我們台灣向中共求和。」

台灣律師呂秋遠在Facebook引用龍應台的發文內容，改編為中共新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國與中國國家主席習近平的對話，諷刺中共對少數民族與香港的迫害，「共產黨是可以把維吾爾族人民當籌碼、豪賭一盤、教育一把的嗎？香港的性侵、暴力、監禁、毆打是可以當綜藝茶餘飯後隨便聊聊的嗎？」

呂秋遠反諷，龍應台身為德國作家，擔任過中華民國的文化部長，眼前所見只有反戰爭，看不到挑釁的是誰、納粹化的是誰、迫害佛教、道教、基督教與天主教徒的是誰、殺害、性侵、「再教育」香港人、維吾爾族人的是誰，「然後在自家的書房裏，輕酌着咖啡，翻看西方文明的戰爭威脅原文書，讓一隻貓輕輕柔柔的窩在身邊取暖。」並指在龍應台的文章看不到文明，只聞到「左膠式的布爾喬亞腐臭」，寫道：「不管你說甚麼，我反共。」

台灣作家楊索亦寫道，矯情的人很多，像龍應台矯到此等檔次的少。」他斥責龍的「反戰文」是標準的龍式囈語，見枝不見樹，沒有問題脈絡全景，也毫無言說立場。

楊索指，龍應台的短文激起反感，說明她的話語權已經落漆；但反着看，或許她與「特首第一排」的某些人有相似情懷，期待「台灣的新生」，散播束手就縛、不戰而降舉白旗的「偽和平主義者」氛圍，這種投降論是說給中南海及人數眾多的對岸聽。

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