紫金礦業62歲千億老闆再婚 38歲肚凸凸新娘：嫁給愛情

在香港上市紫金礦業（2899.HK）的62歲董事長陳景河，10.1假期在福建廈門迎娶38歲的女經濟師錢冰。錢冰在婚禮現場向新郎發出愛的宣言說：「真正的愛情是可以跨越和突破年齡的界限。」網民則爆料，據說紫金礦業老闆在髮妻賴金蓮沒有生病時，就與錢冰在一起。髮妻於去年1月23日不敵病魔離世，陳景河今年與錢冰領結婚證、補辦婚宴，錢冰正式升級為第二任妻子。另有網民調侃道：「一朵鮮花插在金礦上。」

穿上白色婚紗、腹部微隆疑似有孕的錢冰在台上分享感言：「曾經我認為婚姻不是一個必需品，直到我遇到了陳先生，他讓我相信了愛情，我們想用一段婚姻，來證明真正的愛情是可以跨越和突破年齡的界限。I’m so lucky（我很幸運），在對的時間遇到對的人。」

新郎哥陳景河為福建龍岩市人，教授級工程師，國務院特殊津貼專家，紫金礦業集團股份有限公司董事長、總裁、黨委書記、總工程師。他還是福建省總商會副會長，是福建非常知名的企業家。

紫金礦業昨日在本港收市價5.16港元，市值高達296億港元。陳景河作為集團董事長，其身價高達350億元人民幣（約400億港元）。錢冰作為陳景河的妻子，據報是畢業於美國紐約理工學院，擁工商管理碩士學位。2011年起從事大宗商品交易和投資，從事經濟師、併購交易師，是名副其實的「白富美」。

微博有多名自媒體博主為「紫金礦業董事長陳景河大婚」消息發出「正能量」，有電商作家「萬能的大熊」直言「酸民過份」，他寫道：「這種結合倒是更像是愛情，而不是簡單的皮相交易或者金錢交易，你給我天空，我給你助力，相得益彰，希望能百年好合吧。」另一名自媒體博主耿向順在自己微博寫道：「愛情，是不分年齡的，甚至是不分性別的。真心相愛的人，都值得被尊重和祝福。」

不過，有網民在微博搞民意調查：「新娘錢冰38歲，曾經是投行人士！陳老闆今年62歲，新娘稱嫁給了愛情，你們信嗎？」網民一面倒回覆：「這女的真虛偽，明明嫁給金礦了。」「投行人士看好黃金投資。」「我信你個鬼！」

新浪微博

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