習權統治｜中共圖摧毀神聖天書 新疆穆斯林拋《可蘭經》入河避難

中共不斷用極權打壓下，新疆民眾不惜一切保護穆斯林神聖天書《可蘭經》。自由亞洲電台報道，新疆伊犁河下游哈薩克村民最近發現河面有漂浮物，撈起後發現是密封包裝的《可蘭經》。民眾表示，伊犁河上游新疆境內穆斯林不願《可蘭經》落入中共手中被銷毀，遂投入河內，任其漂流到境外地區。

哈薩克斯坦人權捍衞者賽爾克堅表示，新疆當局焚燒《可蘭經》，因此伊犁河上游的哈薩克人，他們把《可蘭經》用膠袋包住，用膠紙封好，再投入伊犁河。

賽爾克堅又指，中哈口岸霍爾果斯一帶和阿拉木圖的河面上，伊犁河的中下游近期每天都有大量的《可蘭經》，而這些書都保存得完好。

一段網傳影片中，一名哈薩克婦女說：「我們在伊犁河撿到的《可蘭經》，該書被透明膠紙包好，放入膠袋內，裝入了有拉鏈的手提包內。我們撿到時手提包被沖至發漲，打開後就看到了《可蘭經》，我們準備把經書移交給任何有需要的清真寺。」

據悉，新疆當局自2017年起，在民間大規模收繳《可蘭經》和少數民族文字書籍，並且銷毀。不願交出《可蘭經》的穆斯林，則將這些中共「禁書」藏在家中或埋在地下。

賽爾克堅說，情況說明新疆穆斯林用盡一切方法保存《可蘭經》：「說明中國當局不准新疆的穆斯林，特別是新疆的哈薩克人對《可蘭經》的崇敬，他們不願意《可蘭經》被共產黨燒掉、毀掉，所以他們把書投入伊犁河，這是一個很獨特的現象。」

曾經居住在新疆伊犁，現居住在哈薩克的迪娜透露，在新疆當局的壓力下，《可蘭經》成為當地的禁書：「找到了，送你去培訓中心（再判刑），所以每一個人都害怕收藏《可蘭經》。我們家鄉尼勒克縣有一條河和跟伊犁河相交的。如果在你的家中找到《可蘭經》，必須要判刑，最少三年。所以農村裏每一個人都害怕。 」迪娜說，2017年她曾在新疆伊犁被捕，公安首先問她家有沒有《可蘭經》。

哈薩克斯坦中國宗教問題學者熱依斯汗表示，新疆穆斯林把《可蘭經》投入伊犁河，反映中國有關當局試圖滅絕伊斯蘭教和突厥文化：「他們把哈薩克人、維吾爾人等這些突厥語少數民族的生活習慣進行改造。家裏的民族服飾等所有帶民族特徵的服裝都已經被銷毀。《可蘭經》是伊斯蘭教世界的神聖天書，現通過伊犁河漂浮入哈薩克，這是一個虔誠的穆斯林為了保護神聖的宗教書籍，希望有人撿起它。」

自由亞洲電台

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