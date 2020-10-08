內地著名相聲團體「德雲社」二把手于謙，周一（５日）在YouTube的最新影片標題為《總加速師是條狗》，由於「總加速師」在華人世界的認知為中國國家主席習近平，引來網民留言：「于老師都揭竿而起了﹗」該個影片標題很快被修改，至昨晚于謙或是德雲社均沒有就事件公開回應。

改標題《國家命運和狗》

該條影片於周一上載，在引來譁然後標題已更改為《國家命運和狗》，介紹影片的文字卻依然耐人尋味：「歷史故事：國家命運和狗，郭德綱于謙相聲聊天；本集講述：清朝末年，慈禧昏庸，國家、民族命運由狗決定的故事。」影片內容講述清末慈禧太后養了頭狗，很多決策都被狗影響到，「甚麼事都拿狗這個來定，你說這好的了、好不了」、「1900年，八國聯軍攻破北京城，打到紫禁城，你一切都拿狗定的，那還有好啊，那肯定人打進來」、「大清國的亡國跟狗還真有點關係」。

雖然影片上傳、標題訂定未必是于謙親自處理，但不少網民翻牆觀看後在YouTube留言，「于老師可能要添第四大愛好了『嫖娼』」。

51歲的于謙是德雲社創辦人、內地相聲大師郭德綱的搭檔。除了相聲外，于謙曾多次參與電影演出，去年底更憑着《老師．好》，在澳門國際電影節中奪得影帝，成為德雲社的首位影帝。至昨晚于謙本人或是德雲社都未就事件公開回應。

《蘋果》記者