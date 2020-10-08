雙十慶典丨解放軍運8反潛機擾台 美軍特戰運輸機駛經海峽中線

台灣雙十慶典將至，又有共機擾台。台灣國防部晚間公佈，一架解放軍運8反潛機今日侵擾台灣西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。這是解放軍十月以來第6度擾台挑釁。另外，一架美軍MC-130J特戰運輸機今日在台灣海峽中線由北向南飛行。

台灣總統蔡英文透過視像在論壇致辭時表示，台灣正尋求加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」。她指，民主制度與安全不斷遭遇「特定勢力」的軍事威脅與挑釁，強調台灣將積極打造一個開放、自由、平等包容的區域，反對任何危及區域安全與團結的單方面侵略行為，又指任何企圖阻撓台灣分享經驗和作出貢獻的政治操作，都不符合區域共同利益。

根據國防部近期公佈的共機擾台資料顯示，從9中旬至今，已有逾50架次共機擾台，依序為9月16日運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；27日是空警500預警機、運8各1，29日2架運8。

10月1日派一架運8反潛機擾台；10月3日起一連四日派出一架運8擾台；7日派空警500戰機侵擾台灣西南空域；至今日又派運8八反潛機擾台。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！