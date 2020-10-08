丫叉射馬騮｜景區員工武力驅猴「國家保護動物 我們可以打」

內地十一假期到處都是出遊人潮，湖南張家界森林公園景區內，近日有數名工作人員手持彈弓（俗稱丫叉）射擊園內的野生獼猴。現場工作人員揚言：「國家保護動物別人不可以打，我們可以打！」事件引發遊客投訴。管理處職員事後回應內地傳媒查詢，此舉是為了驅趕猴子，防止遊客受到傷害，因為之前發生過遊客受傷事件，彈珠也都是塑膠造的。

影片所見，景區工作人員自稱是環保部門批准他們射彈珠驅趕獼猴，手法十分熟練。張家界國家森林公園管理處昨回應指，景區內幾乎每天都會發生遊客被野生獼猴抓傷的情况，為保障遊客安全，工作人員會對獼猴進行驅趕。

該工作人員又指，今年來，被獼猴襲擊受傷的遊客接近4,000人，獼猴會攻擊人，尤其是小孩的安全隱患更大，且被抓傷後需要注射疫苗。他說：「人被獼猴抓傷，與被野狗抓傷類似，需要打相應的疫苗。疫苗成本在3,000到4,000人民幣（約3,424至4,565港元）之間。」

用彈弓射擊猴子是否會傷害猴子或遊客呢？工作人員解釋，工作人員並沒有特定的目標，「主要是嚇唬獼猴，而不是真正把牠們打到。」他又指，獼猴屬於國家二級保護動物，當地人和遊客不能向牠們餵食：「但這個季節山裏野生動物較多，食物不夠吃，獼猴會下山找東西吃，看到遊客提着水果、餅乾之類的食物時，可能發起攻擊。」

網民認為，景區這種管理方式並無不當。另有網友認為「景區太難了。趕猴子是景區不對，猴子傷人也是景區不對」。

澎湃新聞網／新浪微博

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！